Sosem látott zavarodottságot hozott Orbán bukása és Rogán eltűnése a fideszes médiavilágban

Afféle desktop-Attenborough-ként másfél évtizede kutatom a fideszes média élővilágát, de olyan kavarodást, mint ami egy hónapja zajlik, még sosem láttam. Az éppen zajló és egyre látványosabban jelentkező forrásmegvonások miatt nem túlzás tömeges kihalási hullámról beszélni (persze politikai értelemben, nem szó szerint).

Már jönnek a leépítések (Mandiner), a kirúgások (Index), a spontán megszűnések (Tények) és a bezárás előtti eltűnések (Szuverenitásvédelmi Hivatal), a közméd+ia pedig elkezdett visszafogottabban híreket közölni, miközben azért a fideszes okoskodók is bejárnak a műsorokba (Ez itt a kérdés). Közben pedig van egy kulcsszereplő, aki – miközben súlyos korrupciós ügyekben emlegetik – teljesen eltűnt a radarról: Rogán Antal propagandaminiszter, aki sokáig személyesen irányította a terrorkommunikációt. Ráadásul Orbán Viktor még jól meg is alázta a szolgamédiáját a választások utáni második interjújában Dopemannél.

Meg is látszik a központi irányvonal (részleges) hiánya: a bűnbakkeresés mellett a korábban magabiztosan ugyanazt szajkózó influenszerek zavarodottan bolyonganak az Orbán alakú űrben támadt ködben. Különös jelenségek zajlanak mindenfelé, szerte a Facebookon.

Trombitás Kristóf Keresztély még a zavarodottat csak megjátszva őrjöng 2023-ban a Megafon Cinematic Universe -ben Forrás: Trombi/Facebook