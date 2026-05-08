Sváby András a Tényekről és a Naplóról: Az újságírás szemétdombjára való mind a két műsor

„Én ezeket a műsorokat régen eltemettem, már meg se érintett a megszűnésük, pedig mindkettőnek ott voltam a megszületésénél” – válaszolta a 24.hu megkeresésére az egykori TV2-s Sváby András, akit a Tények és a Napló elkaszálásáról kérdeztek.

„Nem érdekel, mit műveltek velük. Leírhatatlan, vállalhatatlan szégyen, az újságírás szemétdombjára való mind a két műsor, úgyhogy nagyon régóta nem is foglalkoztam már velük” – mondta most Sváby, aki arról is beszélt, hogy tíz évvel ezelőtt még megérintette a TV2 lejtmenete, azóta viszont már nem foglalkozik vele. „Akkor a lelkemre vettem, hogy mit műveltek ezzel a szegény csatornával, de most már abszolút nem érdekel”.

Azt mondta, körülbelül onnantól kezdve tartotta vállalhatatlannak a csatorna működését, hogy Szalai Vivienék átvették a vezetését.

Arról, hogy Vaszily Miklós azt mondta, jelenlegi célja, hogy a csatorna „az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson”, Sváby azt mondta, „ha tényleg le tudnak számolni a múlttal, és elindítanak egy korrekt hírműsort meg ahhoz kapcsolódó heti, napi magazinműsorokat, akkor azt gondolom, hogy van keresnivalójuk a piacon”.

„Nem mondom, hogy drukkolok nekik, de nem vagyok ellendrukker” – mondta Sváby, aki szerint „köztudott tény volt, hogy a tévé vezetésének a hírműsorokba nem volt beleszólása. Máshonnan kapták az ukázokat: a Karmelitából, ahova Szalai Viviennek állandó belépőkártyája volt. A hírosztály a TV2-ben állam volt az államban, aminél egészségtelenebb modell nem létezik. Felfoghatatlan, hogy tudták ezt ennyi ideig fenntartani. Ha ezen tudnak változtatni, az egy nagy előrelépés lehet”.

