Tagadták bűnösségüket a Jókai utcai házomlás ügyének vádlottjai

Tagadták bűnösségüket a Jókai utcai házomlás ügyében indult büntetőeljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a per előkészítő ülésén pénteken – írja az MTI. A tárgyaláson Tóth Nikolett, a Budapesti Operettszínház táncművésze is részt vett, aki az eset során maradandó fogyatékosságot okozó sérülést szenvedett.
A ügyészség szerint a vádlottak - sem a tervezés, sem a helyszíni munkálatok során - nem ismerték fel a leomló attikafal jelentőségét, amelyet csak díszítőelemként kezeltek. Az építkezés során bontási terv nem készült és bontási engedélyt sem kértek, továbbá nem biztosították a műszaki ellenőr jelenlétét sem. Emellett nem gondoskodtak a Jókai utca elkordonozásáról és az ahhoz kapcsolódó biztonsági intézkedésekről. Az ügyész a baleset közvetlen okaként a nem megfelelő bontási munkálatokat és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyását jelölte meg.
Budapest VI. kerületében, a Jókai utcában 2022. június 27-én délelőtt leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala (erre hivatkozik az ügyészség attikafalként), ami magával sodort több erkélyt is. A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben, Tóth Nikolett balerina pedig életveszélyesen megsérült, és maradandó egészségkárosodást szenvedett. A nyomozás során a rendőrök több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be.
Az ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg az építtető cég vezetőjét, a tetőtérbeépítés generáltervezőjét, a statikus-tervezőt, illetve a generálkivitelező cég egyik vezető beosztású alkalmazottját. A ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés - az építtető cég vezetőjével szemben végrehajtandó, társai ellen felfüggesztett szabadságvesztés - kiszabását indítványozta.
L. László elsőrendű vádlott, az építtető cég ügyvezetője a tárgyaláson nem ismerte el bűnösségét, és alaptalannak nevezte a vádat. Hangsúlyozta, hogy az építkezésnek volt felelős műszaki vezetője, tervezője, statikusa és műszaki ellenőre is. L. László a szakmai előírások megszegését is elutasította, hangsúlyozva azt is, hogy szerinte a nyomozás során nem sikerült tisztázni, hogy konkrétan miért omlott le az attikafal. A harmadrendű vádlott, P. Ferenc statikus-tervező, valamint a negyedrendű vádlott P-Z. Katalin, az építkezés felelős műszaki vezetője szintén tagadta bűnösségét a tárgyaláson. A védők az előkészítő ülésen tett indítványaikban elsősorban az igazságügyi-műszaki szakértő és szakvéleményének kizárását kérték, miután a szakértő részt vett a nyomozati vizsgálatban, így nem tekinthető elfogulatlannak. A másodrendű vádlott, K. Tamás, a tetőtérbeépítés generáltervezője nem kapta meg időben a vádiratot, ezért a bíróság esetében elhalasztotta az előkészítő ülést. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik.
Novemberben írtuk meg, hogy időközben egyezség született a négy évvel ezelőtti Jókai utcai házomlásban megsérült Tóth Nikolett balerina sérelemdíjával kapcsolatban, és van már határozat a kártérítési perében is: ez alapján összesen 200 millió forint kártérítés és havi 3,5 milliós járadék jár neki élete végéig. A cégek azonban, bár kötelesek lennének fizetni, már felszámolás alatt vannak - így kérdés, valóban megkaphatja-e a neki járó összegeket.
