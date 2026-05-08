Tarsoly Csabát elvitték a rendőrök, elkezdte kétéves börtönbüntetése letöltését

Rendőrök vitték el május 7-én Budapest II. kerületi otthonának közeléből Tarsoly Csabát – értesült a Portfolio. A lap szerint a volt Quaestor-vezető jogerős ítélete alapján kezdi két év letöltendő szabadságvesztésének végrehajtását.

Tarsolyt a soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben ítélték el még ez év február 5-én jogerősen. A bíróság bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés, pénzmosás és vesztegetés miatt találta bűnösnek, 2 év letöltendőt kapott, 2 évre a közügyektől, 8 évre gazdasági vezető tisztségek gyakorlásától tiltották el.

Az ügyvédje a Portfolióval közölte, ügyfele 2026. május 7-én önként kezdte meg büntetése letöltését, ám továbbra sem ismeri el a felelősségét, és minden ellene felhozott vádat vitat.

Tarsoly Csaba a tárgyalóteremben, az ellene és társai ellen indított büntetőper tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken, 2016. október 13-án Fotó: Marjai János/MTI

Ez a sztori és az ítélet nem azonos a Quaestor-üggyel, amelyben Tarsoly Csabát 2024-ben első fokon 13 év fegyházbüntetésre ítélték. A döntés ellen akkor a vádlott mellett az ügyészség is fellebbezett. Ebben az ügyben a vád szerint a cégcsoport korábbi vezére tíz társával közösen mintegy 77 milliárd forint kárt okozott ügyfeleinek.

Tavaly szeptemberben az akkor házi őrizetben lévő Tarsoly még a rá vonatkozó rendelkezések enyhítését kérte, azzal, hogy heti két napon alkalmi karitatív munkát végezne a Szent Erzsébet Idősek Otthonában, illetve vasárnap reggelente misére menne a Pasaréti Páduai Szent Antal templomba. A bíróság nem járult hozzá ehhez.