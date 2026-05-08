Trumpék búcsúajándéka Orbánnak: olajszállítmány, baromi drágán

A választás előtti utolsó héten az Orbán-kormány utolsó nagy kampányfogása az volt, hogy Budapestre látogatott J. D. Vance amerikai alelnök. Igaz, Orbánék azt szerették volna, ha egy Trump-látogatással sikerül megdobniuk a kampányt – januárban arról posztolt, hogy zajlanak az egyeztetések, voltak találgatások, hogy március 15-re vagy a következő heti CPAC alkalmából eljöhet esetleg –, végül csak egy, a színpadra telefonon kapcsolt Trumpot sikerült kézzelfogható eredményként felmutatniuk.
Az amerikaiak viszont sokkal jobban jöttek ki az üzletből. Miután Vance hazament, a Fehér Ház sajtóosztálya hosszú tweetben méltatta a leginkább Orbán mémgyanús – és utólag mondhatjuk: a valós közvélemény-kutatási adatok ismeretéről tanúskodó – kézmozdulata miatt emlékezetessé vált Vance-látogatás eredményeit. Az Egyesült Államok és Magyarország közötti kétoldalú partnerség előmozdítása című közleményben felsorolták, hogy milyen területeken születtek megállapodások. Volt ebben szó a már novemberi washingtoni Orbán-látogatáson asztalra került kismoduláris reaktorokról vagy az akkor tárgyalásokon szintén napirenden szereplő Paks 2-projektről, amibe az amerikai Westinghouse is beszállna.
Ebből a tweetből derült ki az egyetlen érdemi, konkrét megállapodás is, ami a kurtán-furcsán véget ért Vance-látogatás idején született (azért kurtán-furcsán, mert előbb úgy volt, hogy egy nappal tovább marad, aztán váratlanul mégis elrepült). Erről a konkrét dealről ezt kommunikálták az amerikaiak:
„Magyarország energiacége, a Mol-csoport 510 000 tonna nyersolajat vásárolt 500 millió dollár értékben az Egyesült Államoktól és amerikai energiacégektől stratégiai energiapartnerségünk elmélyítése érdekében.”
A hír nem keltett különösebb figyelmet. Április első napjaiban vagyunk, több mint egy hónapja tart az iráni/közel-keleti háború, az olajárak hektikus mozgással reagálnak minden apró fejleményre, hírre vagy pletykára, a hordónkénti olajár az ellátás bizonytalansága és az olajkitermelő infrastruktúrák károsodása miatt a február közepi 70 dollár körüli szintnél 30-40 százalékkal magasabban, 100-110 dollár között mozog. Ráadásul egy január közepi orosz támadás óta nem érkezik olaj a Mol rendszeres ellátását egyetlenként biztosító Barátság kőolajvezetéken. Bár ekkor még nem nyilvános az adat – majd csak a választás másnapján lesz az –, a döntéshozók bizonyára már tisztában vannak azzal is, hogy az olajárrobbanás következményei ellen bevezetett magyar üzemanyagárstop, az úgynevezett védett ár miatt az ország olajtartalékai drámai szintre csökkentek.
Érthetőnek tűnik tehát, hogy – mint minden piaci szereplő a távol-keleti államoktól Afrikán át a nyugati vállalatokig és államokig – Magyarország is próbál olajat szerezni bárhonnan és bármi áron.
Igen, bármi áron. Ha ugyanis az ember kicsit utánaszámol a tweetben közölt adatoknak, kiderül, hogy Vance búcsúlátogatása Orbánnál igencsak sokba került nekünk – az amerikaiak számukra nagyon jó, számunkra nagyon rossz üzletet kötöttek. Bár azóta sem tudunk arról, hogy a Mol pontosan milyen feltételekkel, így például milyen fizetési és szállítási ütemezéssel milyen típusú olajat vásárol, de amit az ügyletről nyilvánosságra került két adat alapján ki lehet számolni, az alapján ez a megállapodás egyértelműen az amerikaiknak volt kedvező.
Egy tonna nyersolaj ugyanis jellemzően 7,3-7,6 hordónyi mennyiség (az úgynevezett nehéz nyersolaj, mint amilyen például a venezuelai olajkészlet egy jelentős része, nagyjából 6,5 hordó, bizonyos olajfajtáknál nagyjából 7 hordó az átváltási arány). Ha az 510 000 tonnát beszorozzuk ezzel a 7,3-7,6-os értékkel, akkor azt kapjuk, hogy a Mol nagyjából 3,72-3,88 millió hordónyi olajat vásárol az amerikaiaktól. Az 500 millió dollárt elosztva a 3,7-3,8 millió hordóval pedig azt kapjuk, hogy
az amerikaiak J. D. Vance budapesti látogatásán 129-134 dolláros hordónkénti áron adták el az olajat nekünk, sőt, ha 7 hordót számolunk egy tonnának, akkor 140 dolláron.
Hogy ez miért őrülten rossz vétel nekünk? A Brent típusú nyersolaj márciusi átlagos hordónkénti ára 103,1 dollár volt (az úgynevezett OPEC-kosárban a kitermelés és elszállítás – a Hormuzi-szoros – jelentette kockázatok miatt 145,24 dollár, de a világpiaci árakat alapvetően nem ez a mutató határozza meg). A Brent olaj ára április 7-én, Vance ittjártakor 109,27 dolláron zárt, és bár április végén néhány napig volt 110 dollár fölött is, a 120-as záróárat sem érte el (a napi csúcsa 126 dollár volt április 30-án).
Tehát az Orbánékat támogató politikai látogatásnak Trumpék igencsak megkérték az árát: Magyarország az április 7-i világpiaci árnál legjobb esetben, a 129 dolláros hordónkénti árral kalkulálva is 18 százalékkal drágábban vásárol olajat. Drágábban, mint amilyen drága a Brent olaj a háború kitörése óta bármikor volt, és majdnem olyan drágán, mint amennyi ennek az olajtípusnak a történelmi rekordára volt (138,4 dollár 2008 júniusában).
Hogy jól számoltunk-e, illetve hogy miért éri meg a Molnak ilyen áron ekkora mennyiségű olajat vásárolnia, arról szerettük volna megtudni az olajtársaság álláspontját is. Az április 23-án elküldött kérdéseinkre azonban a cikk megjelenéséig nem kaptunk választ a cégtől, amely az idei első negyedévet egyébként minden várakozást alulmúló eredménnyel, jelentős nyereségcsökkenéssel zárta.
Orbán pedig most már aztán tényleg elfoglalná Európát, csak ehhez győzniük kell vasárnap. Az iráni háború egyáltalán nem került szóba Orbán és Vance közös kampányeseményén.
A friss számokat a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tette közzé egy nappal a választási eredmények kihirdetése után.
A repülőtéren szerda helyett csütörtök lesznek korlátozások, akár 30-40 percre is megállíthatják a forgalmat, érdemes korábban elindulni.
Az alapvető működési jövedelmezőséget jelző EBITDA mutató 10 százalékkal elmaradt a várttól az első negyedévben, az adózás előtti nyereség 212 millió dollárra csökkent az egy évvel korábbi 546 millióról.
J.D. Vance kijelentette, Orbán fog nyerni, de a miniszterelnök nem bólogatott hevesen.