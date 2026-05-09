A belgiumi Brasschaatban helyezték örök nyugalomra Fazekas Lászlót

Belgiumban helyezték örök nyugalomra Fazekas Lászlót – írja a Nemzeti Sport. A 92-szeres válogatott futballista hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el május 6-án Brasschaatban.

Fazekas 1980-ban szerződött Újpestről Belgiumba, előbb az Antwerp, majd a Sint-Truiden játékosa volt, ettől kezdve nem Magyarországon élt.

Aktív pályafutása legsikeresebb időszakát 1965 és 1980 között Újpesten töltötte, 9-szeres bajnok volt, háromszoros gólkirály, 1980-ban az európai ezüstcipőt is megkapta. 1976-ban a 8-3-as Újpest–Ferencváros rangadón 5 gólt szerzett. Edzőként is dolgozott a belga élvonalban, illetve rövid ideig a magyar válogatott másodedzője is volt. Az utóbbi években súlyos betegséggel küzdött.