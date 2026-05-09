A Roszatom-vezér Paks-2 építésének felgyorsításában bízik

„Nagyon reméljük, hogy a(z új) kormánnyal együtt újraindíthatjuk a projektet a felgyorsítás érdekében” – mondta Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója. „A Paks-2 építési területén a munka teljes gőzzel folyik. Februárban öntöttük az első betont, idén befejezzük az első új, egyúttal a meglévő erőmű ötödik blokkjának betonalaplemezét, és a második blokkon is aktívan folyik a munka” – tette hozzá az MTI szerint.

A választási vereség utáni első interjújában Orbán Viktor nem sok hibát volt hajlandó beismerni. Mikor a riporter arról kérdezte, van-e valami az elmúlt 16 évből, amit megbánt, Orbán azt mondja, a Paks 2-t gyorsabban kellett volna megépíteni, akkor könnyebb helyzetben lett volna a gazdaság, olcsóbb lett volna az energia. Az, hogy ez ilyen sokáig elhúzódott, szerinte komoly kormányzati kudarc.

A Roszatom kész alátámasztani a Paks-2 projekt hatékonyságát, az ár és egyéb paraméterek indokoltságát – mondta Lihacsov. "Halljuk, hogy érdeklődés van a projektünk iránt, mert a győztes párt elnöke már többször is kiejtette a projektünk nevét, a többi között kissé kritikus hangnemben, mondjuk az ár tekintetében."

A Tisza programjának februári bemutatásakor Kapitány István, leendő gazdasági miniszter arról beszélt, hogy diverzifikálnák a villamosenergia- és földgázbeszerzést, és 2035-ig megszüntetnék az orosz energiafüggőséget. Azt is mondta, a Tisza 2040-ig megduplázná a megújuló energia arányát, a Paks 2-t pedig felülvizsgálnák.

A Tisza győzelme után Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára azt mondta, Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok. Az orosz elnök sajtótitkára hangsúlyozta, hogy a magyar nép meghozta döntését, amihez Oroszország tisztelettel viszonyul. Közölte, hogy Moszkva érdekelt a jó kapcsolatok kiépítésében.