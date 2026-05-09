A vereség arcképcsarnoka
Bankó Gábor
fotó
2026. május 9. 21:57
A magyar parlament alakuló ülésén beiktatták Magyarország új miniszterelnökét, Magyar Pétert, akinek a pártja alkotmányozó többséggel fog kormányozni a következő 4 évben.
A parlamentbe 36 év után először nem beülő Orbán Viktor, felrúgva a hagyományt, hogy a leköszönő miniszterelnök búcsúbeszédet mond, meg sem jelent az Országgyűlésben.
Az elanyátlanodott Fidesz-frakció reakcióit összefont karok, kényelmetlen fészkelődések és kényszeredett mosolyok jellemezték. A 2006-os választási vereséget követően valószínűleg először.
Lázár János és Szijjártó Péter
Fotó: Bankó Gábor/444
Gulyás Gergely és a Fidesz-frakció
Fotó: Bankó Gábor/444
Kocsis Máté nem frakcióvezető többé
Fotó: Bankó Gábor/444
Szentkirályi Alexandra
Fotó: Bankó Gábor/444
Középen Hídvéghi Balázs, Takács Péter és Németh Balázs ellenzéki képviselők
Fotó: Bankó Gábor/444
Magyar Péter az első miniszterelnöki beszédének egy jelentős részét az előző kormánynak címezte, végig a Fidesz-frakcióra nézve
Fotó: Bankó Gábor/444
Lázár János kényszeredett mosollyal az arcán hallgatja, ahogy Magyar Péter a pódiumról kritizálja
Fotó: Bankó Gábor/444
Sulyok Tamás köztársasági elnök pókerarca, miközben az új miniszterelnök a beszédében lemondásra szólítja fel
Fotó: Bankó Gábor/444
Gulyás Gergely gratulál Magyar Péternek
Fotó: Bankó Gábor/444
