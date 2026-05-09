Az utolsó napra Rogán Antal feltalálta a leiratkozás gombot

belföld
Fotó: Németh Dániel/444

Az ötödik Orbán-kormány utolsó teljes napján a Rogán Antal által felügyelt állami propaganda centrum, a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) feltalálta a leiratkozás gombot. Olvasónk a következő e-mailt kapta május 8-án, pár perccel este 8 óra után a KTK-tól:

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tájékoztatjuk, hogy mostantól a leiratkozas.kormanytajekoztato@mk.gov.hu e-mail-címen történő leiratkozás mellett lehetősége van az alábbi Leiratkozom gombra kattintással is leiratkozni Magyarország Kormánya hírleveleiről.

Amennyiben leiratkozik, kérjük, kattintson a Leiratkozom gombra, ezt követően a felugró ablakban adja meg a jelen hírlevél alján található, korábban regisztrált e-mail-címét és erősítse meg törlési szándékát a leiratkozom a hírlevélről gombra kattintással.

Tisztelettel,

Kormányzati Tájékoztatási Központ

Ez volt az az e-mail cím, amiről egészen mostanáig többek között azok is megkapták a kormányzati propagandát, akik még a koronavírus-járvány idején feliratkoztak a vakcinainfo.gov.hu-n, hogy értesítést kapjanak arról, felvehetik-e a Covid-oltást.

Sokan hiába próbáltak, nem tudnak leiratkozni a kormányzati hírlevélről, amivel kapcsolatban már az oldal indulásakor, 2020 decemberében felmerültek adatvédelmi aggályok. Gyanús volt, hogy aki bejelentkezett az ingyenes oltásra, az ezzel automatikusan átadta az adatait a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodának.

Azt ígérték, a regisztráló akkor kap tájékoztatást a vakcinával kapcsolatos információkról és a további lépésekről, ha jóváhagyja a további kapcsolattartást, és engedi, hogy tartósan kezeljék az adatait. De az oltáshoz megadott címre az idei kampányban már olyan üzenet érkezett a Kormányzati Tájékoztatási Központtól, amiben azzal vádolják az ellenzéket, hogy katonákat és fegyvereket küldene Ukrajna területére.

A kormány 2022 márciusában választási törvényt is sértett azzal, hogy a koronavírus-hírlevélben kampányolt az ellenzék ellen.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) szerint a kormány nem sértett jogot azzal, hogy a járványügyi tájékoztató hírlevélre feliratkozók kormányzati propagandát kapnak.

Leiratkozni eddig jóformán lehetetlen volt, legutóbb 2022 januárjában írt arról a Telex, hogy többen nem tudnak leiratkozni a kormány hírleveléről, hiába kérik, hogy töröljék a címüket. Ezt végül több mint négy évvel később, egy nappal az új parlament eskütétele előtt sikerült megoldani.

belföld miniszterelnöki kabinetiroda Rogán Antal Kormányzati Tájékoztatási Központ vakcinainfo Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság covid-oltás vakcinainfo.gov.hu koronavírus-járvány
Kapcsolódó cikkek

Adatkikéréssel elvben megtudhatja, hogy sikeres volt-e a regisztrációja az oltásra

A GDPR szabályzata és a hozzáféréshez való jogra hivatkozva ön is megtudhatja, hogy sikeres volt az oltásra való regisztrációja. A kérdés már csak az, hogy valóban válaszolnak-e az illetékes állami szervek.

Fődi Kitti
TECH

Orbánék úgy kommunikálnak, mintha nem is Oroszország, hanem az ellenzék akarná ezt a háborút

Ez minden idők legfurcsább fideszes kampánya: miközben a kormányoldal folyton azt sulykolja, hogy az ellenzék háborút akar, a másik fő üzenet olyasmi, hogy Ukrajnának kellene minél hamarabb véget vetnie a megszálló oroszokkal vívott honvédő háborúnak.

Herczeg Márk
vélemény

Aki regisztrál oltásra az új kormányzati vakcinaoldalon, az Rogán Antaléknak adja meg az adatait

Illetve olyan figuráknak, akik jelen voltak a Fidesz szűk felsővezetésének eredményváró szobájában a 2010-es választások éjszakáján.

Szily László
politika

A kormány a „covidos” mailcímeken keresztül vádolja az ellenzéket azzal, hogy katonákat küldene Ukrajnába

Sok százezer oltásra regisztrált embert bombázhattak meg torz tartalmú spamjeikkel.

Gazda Albert
háború

A kormány megint megsértette a választási törvényt azzal, hogy a koronavírus-hírlevélben kampányolt az ellenzék ellen

Rogán Antalék azzal spamelik azokat, akik a regisztrációkor feliratkoztak a Covid-19-hírlevélre, hogy az ellenzék háborút akar.

Herczeg Márk
POLITIKA