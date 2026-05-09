Embert gázolt egy repülő a denveri kifutópályán

Felszállás közben gázolt el egy embert a Frontier Airlines repülőgépe a denveri nemzetközi repülőtér kifutópályáján – írta a BBC. A reptér közleménye szerint az illető átmászott a kerítésen, és elindult keresztbe a kifutópályán. A személy vélhetőleg nem a repülőtér alkalmazottja volt.

Fotó: DANIEL SLIM/AFP

A közlemény szerint az ütközés után rövid időre kigyulladt a repülő motorja, de a tűzoltóság gyorsan kezelte a helyzetet. A tűz alatt a kabint füst töltötte be, óvintézkedésként mind a 224 utast a repülőgép felfújható vészkijáratain keresztül evakuálták – közülük tizenketten szenvedtek el könnyű sérülést, ötüket kórházba szállították.

„Mélyen megrázott minket a történés” – közölte a Frontier Airlines légitársaság, a reptér pedig részvétét fejezte ki az összes érintettnek. A kifutópályát lezárták, amíg a Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) vizsgálja az esetet.