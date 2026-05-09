Hétfőn brutális tempóval indul be a parlamenti munka

A parlament.hu-n már olvasható, melyik bizottság mikor melyik miniszterjelöltet hallgatja meg.

Nem lopják a napot az újdonsült politikusok, reggel 8.00-kor rögtön hat bizottsági ülés kezdődik párhuzamosan, 10 órától újabb öt, délben egy, délután kettőkor két bizottsági ülés jön. Keddre eddig hat ülést jelez a honlap.

Bizottságonkénti eloszlásban ez azt jelenti, hogy hétfőn 13 bizottságban indul be majd a munka, kedden pedig a maradék 6-ban folytatódik.

A hat bizottság, amelyik indítja a ciklust:

Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság, Digitalizációs és Technológiai Bizottság, Egészségügyi Bizottság, Élő Környezetért Felelős Bizottság, Európai Ügyek Bizottsága, Gazdasági és Energetikai Bizottság.

Mindegyik a hozzá passzoló jelöltet hallgatja meg, sorrendben Bóna, Tanács, Hegedűs, Gajdos, Orbán, Kapitány miniszterjelölteket.