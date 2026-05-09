Hosszabbítás után lett a kupagyőzelem a Ferencvárosé

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Bár a Ferencváros egy tizenegyest is kihagyott a MOL Magyar Kupa döntőjében, hosszabbításban mégis le tudta győzni 1-0-ra a Zalaegerszeget, így a következő szezonban legalább az Európa-liga selejtezőjében indulhat.

Toon Raemaekers, az FTC (b) és Maxsuell Alegria, az ZTE játékosa a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében játszott Ferencvárosi TC - ZTE FC mérkőzésen Puskás Arénában. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A gólszerző Raemaekers lett a mérkőzés legjobb játékosa.

Kubatov Gábor klubelnök (és Fidesz-alelnök) így értékelte a győzelmet (mármint nem a Tisza választási győzelmét, hanem a Fradiét):

Vannak időszakok, amikor az ember úgy érzi, hogy egyszerre nehezedik rá minden.

Vereség. Csalódás. Támadások. Fájdalom.

És közben menni kell tovább akkor is, amikor a legegyszerűbb az lenne, ha feladnád.

De vannak esték, amelyek emlékeztetnek arra, hogy miért nem szabad.

A mai ilyen este.

Megnyertük a Magyar Kupát!

És ez a győzelem sokkal többet jelent egy serlegnél.

Benne van minden munka, minden küzdelem, minden nehéz pillanat és minden hit, amibe kapaszkodni kellett az elmúlt időszakban.

Gratulálok a Zalaegerszegnek is, mert méltó ellenfélként harcoltak végig egy igazi döntőt.

Ma este azonban a Fradi megmutatta, mit jelent a karakter.

Mit jelent felállni.

Mit jelent együtt maradni akkor is, amikor nehéz.

És ezt nem csak a pályán lehetett érezni.

Ott volt a lelátón. Az öltözőben. Minden egyes pillanatban.

Abban az erőben, amit ez a közösség ad.

A Magyar Kupát ma megnyertük.

A bajnokság sorsa viszont már nem teljesen a mi kezünkben van.

Ezt látni kell, ezt ki kell mondani.

De egy dolgot biztosan megígérhetek: úgy dolgozunk tovább, úgy harcolunk tovább, hogy ha a Jóisten még ad egy lehetőséget, akkor készen álljunk megragadni azt.

És ne engedjük el.

Mert a Ferencváros mindig több volt, mint egy futballklub.

Ez egy család. Egy tartás. Egy hit.

És vannak esték, amelyeket nem lehet elvenni.

A mait sem.

„Nem az számít, hányszor esel el, hanem hogy hányszor állsz fel.”

— Vince Lombardi

A tavalyi kupadöntőben a Paks szintén hosszabbításban győzött, éppen a Fradi ellen.