Hosszabbítás után lett a kupagyőzelem a Ferencvárosé

Bár a Ferencváros egy tizenegyest is kihagyott a MOL Magyar Kupa döntőjében, hosszabbításban mégis le tudta győzni 1-0-ra a Zalaegerszeget, így a következő szezonban legalább az Európa-liga selejtezőjében indulhat.
A gólszerző Raemaekers lett a mérkőzés legjobb játékosa.
Kubatov Gábor klubelnök (és Fidesz-alelnök) így értékelte a győzelmet (mármint nem a Tisza választási győzelmét, hanem a Fradiét):
Vannak időszakok, amikor az ember úgy érzi, hogy egyszerre nehezedik rá minden.
Vereség. Csalódás. Támadások. Fájdalom.
És közben menni kell tovább akkor is, amikor a legegyszerűbb az lenne, ha feladnád.
De vannak esték, amelyek emlékeztetnek arra, hogy miért nem szabad.
A mai ilyen este.
Megnyertük a Magyar Kupát!
És ez a győzelem sokkal többet jelent egy serlegnél.
Benne van minden munka, minden küzdelem, minden nehéz pillanat és minden hit, amibe kapaszkodni kellett az elmúlt időszakban.
Gratulálok a Zalaegerszegnek is, mert méltó ellenfélként harcoltak végig egy igazi döntőt.
Ma este azonban a Fradi megmutatta, mit jelent a karakter.
Mit jelent felállni.
Mit jelent együtt maradni akkor is, amikor nehéz.
És ezt nem csak a pályán lehetett érezni.
Ott volt a lelátón. Az öltözőben. Minden egyes pillanatban.
Abban az erőben, amit ez a közösség ad.
A Magyar Kupát ma megnyertük.
A bajnokság sorsa viszont már nem teljesen a mi kezünkben van.
Ezt látni kell, ezt ki kell mondani.
De egy dolgot biztosan megígérhetek: úgy dolgozunk tovább, úgy harcolunk tovább, hogy ha a Jóisten még ad egy lehetőséget, akkor készen álljunk megragadni azt.
És ne engedjük el.
Mert a Ferencváros mindig több volt, mint egy futballklub.
Ez egy család. Egy tartás. Egy hit.
És vannak esték, amelyeket nem lehet elvenni.
A mait sem.
„Nem az számít, hányszor esel el, hanem hogy hányszor állsz fel.”
— Vince Lombardi
A tavalyi kupadöntőben a Paks szintén hosszabbításban győzött, éppen a Fradi ellen.