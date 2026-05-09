Levelet küld a Mol egyes benzinkutaknak, hogy számukra már elfogyott a stratégiai tartalék

„Ezúton értesítjük, hogy az 52/2026 (III.9.) számú kormányrendelet 3§ alapján az Ön részére stratégiai tartalékokból biztosított normál dízel termékhányad felhasználásra került”,

ez egy részlet abból a 444-hez eljutott levélből, amit a Mol egyes kisebb benzinkutak részére küldött ki. Vagyis köznyelvre lefordítva ez annyit tesz, hogy elfogynak a kitárolt stratégiai készletek. Ez pedig komoly problémákat okozhat.

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője a levéllel kapcsolatban 444-nek azt mondta egyelőre ezt a levelet még nem minden benzinkút kapta meg, csak azok, amelyek már felhasználták a rájuk vonatkozó és elérhető mennyiséget a tartalékokból. „A stratégiai készletek a Mol és más nagykereskedők részéről is szét lettek osztva a partnereik között, akik egy adott, előre meghatározott mennyiséget kaptak”.

„Ezzel eldőlt az első dominó”, nyomatékosította Egri.

A történet ugyanis úgy néz ki, hogy amennyiben 10 benzinkútból például háromnál elfogynak a védett áras termékek, akkor az autósok a maradék hétnél próbálják meg beszerezni az üzemanyagot. Egy benzinkút tárolói kapacitása azonban nem végtelen, ahogy a szállítási kapacitások sem azok. Így idővel a maradék hét benzinkút is ki fog fogyni a védett áras termékekből.

Egri Gábor felhívta ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy jelenleg a 2022-es törvény hatályos. Vagyis a benzinkutaknak – amelyek az elmúlt három hónapban árultak védett áras terméket – kötelező védett áras üzemanyagot árulni.

„Amennyiben a kút üzemszünetet rendel el ellátási okra hivatkozva át kell adnia a benzinkutat üzemeltetésre olyan üzemeltetőnek aki védett áron hajlandó értékesíteni”.

Hozzátette: „Mivel általános áruhiány van a nemzetközi piacokon mind kőolajból mind gázolajból, szép lassan először ellátási foltok alakulnak ki az országban majd az egész ellátási rendszer összedől, ahogy az megtörtént 2022-ben”.

A stratégiai készletek fogyását, kimerülését Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője is megerősítette lapunknak, hozzátéve, hogy ez már hetek, hónapok óta téma volt a szakmai berkekben.

A levéllel kapcsolatban megkerestük a Molt is, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ha elfogy egy partner számára a meghatározott mennyiség a felszabadított stratégiai készletből, akkor saját termelésből, védett áron biztosítja az üzemanyagot.

„A MOL részesült a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség által felszabadított stratégiai üzemanyag-mennyiségekből, ugyanakkor az ebből az egyes vevők számára rendelkezésre álló stratégiai készletek előre meghatározott mennyiségűek. Éppen ezért a MOL tájékoztatta az érintett nagykereskedelmi viszonteladói partnereit arról, hogy amennyiben egy adott vevő számára rendelkezésre bocsátott stratégiai üzemanyag-mennyiség felhasználásra kerül, akkor a további üzemanyagigényeket saját termelésből, védett áron (benzin 595 Ft, gázolaj 615 Ft) szolgálja ki”, írták.

Mindez azt is jelenti, hogy a benzinkutaknak védett áron kell megvenni a védett áron továbbértékesített üzemanyagot. Vagyis semmi haszon nem keletkezik ezen a termékeken.

Az alábbi kérdéseket küldtük el a Molhoz:

Mióta küld ki ilyen tájékoztató leveleket a MOL?

Hány benzinkút kapott ilyet?

Ha egy üzemanyagtöltő állomás nem kap többé stratégiai készletből, azt piaci áras üzemanyagból ki tudják-e még szolgálni?

Ha igen, ezt is köteles-e védett áron adni az arra jogosult vásárlóknak?

A Mol a saját kúthálózatát stratégiai vagy piaci készletekből látja-e el?

Jelezték-e a leköszönő kormánynak, illetve a választást megnyerő politikai erőnek a közelgő üzemanyag-ellátási válsághelyzetet? Ha igen, mikor, hányszor, hogyan?

Miért pont mostanra időzítették ezeknek a leveleknek az elküldését? Gondolok itt arra, hogy a parlament alakulásával és Magyar Péter kormányfővé választásával egy átmeneti, ex lex állapot van a jogalkotásban.

Úgy tankolunk, mintha nem lenne holnap

A stratégiai készletek mennyiségéről először a választás másnapján, április 13-án kapott információkat a nyilvánosság, ekkor derült ki, hogy az egyébként 31 napos márciusban 47 napnyi mennyiséggel csökkent Magyarország stratégiai tartaléka. Ennek oka a lapunknak nyilatkozó szakértők szerint az volt, hogy a kereskedők, de még egyes, kapacitásokkal rendelkező fogyasztók is felhalmozhatták, készletezhették az üzemanyagot. Március végére 44 napnyi tartaléka maradt az országnak, viszont a fogyással párhuzamosan a készletek visszapótlása is megindult.

A készletek felhalmozása a kiskereskedelmi statisztikákban is visszaköszön. Már februárban is három éve nem látott növekedés volt a benzinkutakon, márciusban pedig konkrétan megrohamoztuk a töltőállomásokat, 20,6 százalékkal nőtt a forgalom. Ilyenre utoljára 2022 végén volt példa, az akkori ársapka végén.