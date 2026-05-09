Forrás
„Még egyszer ez a vészkorszak nem fog eljönni”
Bokros Dorka
,
Kiss Bence
,
Jelinek Anna
,
Czinkóczi Sándor
,
Kristóf Balázs
video
2026. május 9. 21:36
Megosztás
Link másolása
Facebook
X (Twitter)
Tumblr
LinkedIn
A NER bukása utáni alakulóülésen évek óta nem tapasztalt szabadsággal dolgozhattak a parlamenti tudósítók.
Ez az első olyan parlament 1990 óta, aminek nem tagja Orbán Viktor, a Tisza-kormány miniszter-jelöltjei és képviselői különösebb hajszolás nélkül megálltak válaszolni.
Kérdés persze, hogy a tiszás kétharmad kibírja-e, hogy ne éljen vissza a rendkívüli felhatalmazással.
választás 2026
video
fidesz
parlament
ner
magyar péter
Tisza Párt
alakuló ülés
video
választás 2026
országgyűlés