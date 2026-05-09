Megalakul az új Országgyűlés, egésznapos program vár ránk

Hosszú nap lesz a mai, pont olyan, ami egy 16 éves korszak lezárásától elvárható. Lássuk, mikor mire lehet készülni.

Magyar Péter a Tisza eredményváróján 2026. április 12-én. Fotó: Bankó Gábor/444

A parlament oldalán közzétett napirendi tervezet alapján lesz dolog az Országházban bőven.

Délelőtt 10 órakor kezdődik a parlament alakuló ülése, amit Sulyok Tamás köztársasági elnök nyit majd meg.

Nagyjából 11 órakor a képviselők leteszik az esküjüket, ezután alakul meg hivatalosan az új Országgyűlés és szűnik meg az Orbán-kormány megbízatása. Miután feláll a négy frakció (Tisza, Fidesz, KDNP, Mi Hazánk), az új házelnökről titkos szavazáson döntenek a képviselők. Ekkor választják meg a tiszás Forsthoffer Ágnest, aztán a hat alelnököt. Forsthoffer beszédet is mond majd.

Ha a szükséges négyötödös többség összejön, délután 14 órától vita nélküli szavazással dönthetnek a képviselők a parlamenti bizottsági tisztségviselők és tagok megválasztásáról, az új minisztériumi struktúráról és a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről.

Magyar Pétert várhatóan 15 óra körül választhatják meg miniszterelnöknek. Az új miniszterelnök először a parlamentben szólal fel, majd nagyjából 16 óra körül kimegy a Kossuth térre, ahol szintén beszédet mond.

Forduljunk is rá tehát a szabadtéri programokra.

A Tisza Párt egész napos népünnepélyt hirdetett a Kossuth térre, így kint is követni lehet majd a nap történéseit.

Kisebb huzavona után a Karácsony Gergely főpolgármester a Tiszával egyeztetve szintén május 9-én, 13 órától tartja meg a Hála nektek! néven futó fővárosi rendszerzáró rendezvényt a Rakparton, a Lánchídnál. Itt azoknak a civileknek fogják megköszönni az elmúlt 16 évet, akik ezekben az években folyamatosan jelen voltak, és kiálltak egy szabadabb Magyarországért. Lesznek beszédek is, színpadra lép többek közt Móra Veronika, Iványi Gábor, Orsós János is.

Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója az esemény apropóján írt bejegyzésében többek közt arra hívta fel a figyelmet, hogy „Magyar Péter mindeddig adós maradt a bátor civilek felé tett köszönettel”.

Vissza a Kossuth térre: 16 órától a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, ezt követi a megválasztott miniszterelnök köszöntője, ami után még meglepetésvendégeket meg fergeteges bulit is ígérnek.

