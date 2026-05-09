Orbán Viktor be sem ment a parlamentbe utolsó miniszterelnöki napján

„Én nem megyek az üzletbe, nem megyek a tudományos életbe, én a politikában és a közéletben maradok, ez az én szakmám, ezért én parlamenti képviselőként a következő időszakban egész addig, amíg megválasztanak az emberek, és a pártom hajlandó jelölni képviselőként”

– erről tavaly júniusban az Ultrahangon beszélt Orbán Viktor. Mostanra kiderült, hogy ebben is hazudott. Megválasztották, hiszen a Fidesz-KDNP listavezetőjeként bejutott a parlamentbe, de a mandátumot nem vette fel. Sőt, a modern magyar demokrácia történetében egyedülálló módon távozó miniszterelnökként még a parlament alakuló ülésére sem ment be.

Amikor legutóbb kormányváltás volt, és 2010. május 14-én megalakult a fideszes többségű parlament, az alakuló ülésen részt vett és rövid beszédet is mondott Bajnai Gordon, a távozó kormány miniszterelnöke. Búcsúbeszédében többek között így fogalmazott:

„Bármilyen sok vita és elégedetlenség övezi időnként a rendszerváltás eredményeit, abban soha nem volt nézeteltérés e két évtizedben, hogy a demokratikus, szabadon választott hatalom jobb bármilyen másnál (…) legyünk büszkék erre. Ettől ünnep minden szabadon választott Országgyűlés alakuló ülése, a demokrácia ünnepe. Gratulálok, és sok sikert, felelősségteljes munkát kívánok az új parlament minden képviselőjének, az új kormány vezetőjének és tagjainak.”

Ilyen köszöntést és ilyen búcsút ma nem fogunk hallani. Orbán ugyanis, a rendszerváltás során először, távozó miniszterelnökként nem ment el a parlament alakuló ülésére. Erre még 2002-ben sem volt példa, akkor, miután az első kormánya megbukott a választáson, Orbán részt vett a 2002. május 15-i alakuló ülésen, és beszédet is mondott. Gratulált az új országgyűlés képviselőinek, beszéde végén pedig az új kormánynak is: „Azoknak, akik pedig most az ország kormányrúdjához állnak majd, kívánok sok erőt és bölcsességet.”

Orbán most ehelyett az alakuló ülés előtti napon Dopemanhez ment el interjút adni, ahol többek között arról beszélt, hogy számára az egyik igeforrás a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolt online portálja, amit mindennap megnéz (a másik a Nemzeti Sport). Itt beszélt arról is, miért nem ül be a parlamentbe:

„Egyszer már ezt kipróbáltam. 2002 után, miután elvesztettük a választást, képviselő voltam. Három évig nem szólaltam meg, mert egyszerűen nem volt olyan helyzet, amikor értelmesen tudtam volna egy vitában részt venni. (…) Most megint ott üljek három évig csendben a parlamentben, annak aztán semmi értelme. Egyszer már csináltam, még egyszer nem csinálom. (…) Nincs elvesztegetnivalóm 63 évesen most már.”