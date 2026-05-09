Putyin a NATO-t bírálta a visszafogottabb győzelem napi parádén

„A győzelem mindig Oroszországé lesz” – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton a moszkvai Vörös téren tartott éves Győzelem napi beszédében.

Putyin arról beszélt, hogy Oroszország „igazságos” háborút vív Ukrajnában.

„Egy agresszív erővel állnak szemben, amit a NATO teljes blokkja felfegyverez és támogat. Ennek ellenére hőseink előrenyomulnak”

– mondta. Beszédében Putyin párhuzamot vont a második világháborús szovjet győzelem és a jelenlegi ukrajnai háború között. Azt mondta, a „győztes nemzedék” példája inspirálja azokat az orosz katonákat, akik ma a „különleges katonai műveletben” vesznek részt.

Fotó: IGOR IVANKO/AFP

Az eseményen több külföldi vezető is részt vett, köztük Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, valamint Laosz és Malajzia vezetői. Robert Fico szlovák miniszterelnök is elutazott Moszkvába, ugyanakkor nem vett részt a katonai díszszemlén a Vörös téren.

Az oroszok május 9-én a náci Németország felett aratott győzelmet ünneplik, hagyományosan nagyszabású katonai parádéval. Az idei rendezvényt azonban korlátozott formában tartják meg: rövidebb lesz a felvonulás, és a katonai egységek haditechnika nélkül vonulnak fel. Orosz tisztviselők nyíltan elismerték, hogy a tankokra és más eszközökre nagyobb szükség van a frontvonalakon, mint az ünnepi parádén, miközben az ukrán dróntámadások veszélye miatt is szigorították a biztonsági intézkedéseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arra utalt, hogy a moszkvai díszszemlét dróntámadás érheti, végül azonban kiadott egy ironikus hangvételű hivatalos rendeletet, amiben kijelentette, hogy „engedélyezi egy felvonulás megtartását Moszkvában”.

Az ünnepségek idején életbe lépett egy háromnapos orosz–ukrán tűzszünet is, amit Donald Trump amerikai elnök jelentett be. Trump szerint nemcsak katonai műveletek nem lesznek ebben az időszakban, hanem jelentős fogolycserére is sor kerül, 1000-1000 fogságba katonát adnak át egymásnak a felek. (MTI, BBC, Kyiv Independent)