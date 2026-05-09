Sulyoknak hirtelen eszébe jutott a jogállamiság, Forsthoffer Ágnes házelnök lett, és új stílust ígért, a Parlamentre kikerült az EU zászlaja

Sulyok Tamás felszólította a Himnusz eléneklésére a képviselőket. Ezzel kezdődött a Tisza április 12-i földrengésszerű győzelme, a Fidesz bukása után az új parlament munkája.

Sulyok a demokráciát védi

A köztársasági elnök szereplése nem emiatt maradt emlékezetes. Miután 2024 februárjától Orbán Viktor embereként végig asszisztálta a Fidesz autokrata hatalomgyakorlását, most hirtelen eszébe jutott valami: a jog tisztelete. „Minden hatalom csak a jogállam keretei között értelmezhető, és minden politikai cselekvés addig nevezhető demokratikusnak, amíg a jogállami alkotmányos rend keretén belül mozog” – mondta.

Magyar Péter már korábban távozásra szólította fel Sulyokot, most nem tapsolta meg a beszédét.

Orbán nem ment el a parlamentbe

Nem volt még példa arra az 1990-es rendszerváltás történetében, hogy egy bukott miniszterelnök ne menjen el az új parlament alakuló ülésére. Most ez is megtörtént. Magyar megválasztását a karmalitában várja meg, majd átteszi székhelyét a Fidesz Lendvay utcai székházába. Amikor legutóbb kormányváltás volt, és 2010. május 14-én megalakult a fideszes többségű parlament, az alakuló ülésen részt vett és rövid beszédet is mondott Bajnai Gordon, a távozó kormány miniszterelnöke.

Az utcai harcos miniszterelnök amúgy Brüsszelbe se ment el, hogy elköszönjön az EU-s miniszterelnököktől.

Forsthoffer Isten áldását kérte a demokráciára

Forsthoffer Ágnes balatonfüredi tiszás országgyűlési képviselő volt az első új közjogi méltóság, akit megválasztottak. Kövér László után egy egészen más stílusra számíthatunk.

Változások jönnek, ezzel új korszak kezdődik, mondta. A parlament újra a szerénység és alázat színtere lesz, nem az urizálásé. Azt kívánta, legyen helye az érvelésnek, a meggyőzésnek, a tiszteletteljes párbeszédnek és a bocsánatkérésnek. És a szeretetnek is.

Forsthoffer Isten áldását kérte a parlamentre és a megújuló magyar demokráciára.

Visszakerült a Parlamentre az EU-s zászló

Forsthoffer első intézkedését is bejelentette a beszédében: 12 évvel azután, hogy Kövér levettette, ő visszarakatja az EU zászlaját a Parlament homlokzatára.

És csakugyan, a beszéd után nem sokkal a Kossuth téren összegyűltek üdvrivalgása közepette visszakerült a helyére a zászló.

Mi lesz még itt?

A parlamentben szavaznak még a minisztériumok felsorolásáról, a veszélyhelyzeti kormányzásról, az országgyűlési bizottságokról. Várhatóan délután 3 órakor választják meg miniszterelnöknek Magyar Pétert.

Magyar beszél majd a parlamentben és a Kossuth téren is, ahol éjszakába nyúló népünnepély lesz olyan fellépőkkel, mint nagy valószínűséggel Presser Gábor.