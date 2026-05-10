A fideszes Németh Zsolt szerint „a mai nappal nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik”

„Megalakult az új Országgyűlés. Bár ellenzékben leszünk, de van minek örülni” – kezdte Facebook-bejegyzését a fideszes Németh Zsolt, aki szerint „a mai nappal nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik”.

Az igazi meglepetést azonban csak ezután dobta be, Németh Zsolt ugyanis gyorsan elmagyarázta, mit ért „rendszerváltozás” alatt. Azt, hogy:

„Véget ért a poszt - kommunizmus időszaka, hiszen mind a 4 parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát.”

Bejegyzését azzal zárta, hogy szerinte „közös felelősségünk, hogy ne is térjenek vissza”. Mármint gondolom a kommunisták. Vagy ki tudja. Mindenesetre szerinte „ez kell legyen az új nemzeti minimum”.