A Kaszpi-tengeren szállít fegyvereket Moszkva Iránnak

Nő a Kaszpi-tengeri útvonal fontossága Oroszország és Irán között, Moszkva többek között drónalkatrészeket szállít itt, az Egyesült Államoknak pedig semmi lehetősége arra, hogy hajókat fogjon el a Kaszpi-tengeren – írja a New York Times amerikai tisztviselőkre hivatkozva.

Az orosz Kaszpi-flotta egyik hajója egy tengerészeti hadgyakorlaton az orosz hadügyminisztérium által kiadott 2024-es képen. Fotó: HANDOUT/AFP

A lap forrásai szerint az orosz alkatrészek valószínűleg nem játszanak döntő szerepet Irán képességében, hogy szembeszálljon az Egyesült Államokkal és Izraellel, de a szállítások segíthetnek Teheránnak gyorsabban helyreállítani a drónarzenálját. A becslések szerint Irán a katonai drónjai 60 százalékát elvesztette a két és fél hónapja tartó háborúban.

A Kaszpi-tengeri kereskedelem egyébként is fontosabbá vált a háború miatt, az Irán felé menő, korábban a Fekete-tengeren keresztül kihajoztatott orosz gabonaexport nagyját szintén áthelyezték ide, miután lezárták a Hormuzi-szorost. Négy iráni kikötő a Kaszpi-tengeren a nap 24 órájában működik, és búzát, kukoricát, állati takarmányt, napraforgóolajat és egyéb árukat fogad Oroszországból - írja a Meduza.