Belebukott a lett véldemi miniszter, hogy ukrán drónok csapódtak be az országban

Lemondott a lett védelmi miniszter, miután a héten két ukrán drón is becsapódott a balti országban. A két drón Oroszország felől lépett be csütörtökön a lett légtérbe, ahol az orosz határ közelében olajtározó létesítményekbe csapódott - jelentős károk nem keletkeztek.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter vasárnap megerősítette, hogy ukrán drónokról van szó, szerinte ezeket Oroszország elektronikus hadviseléssel szándékosan téríette el Lettország felé az oroszországi célpontoktól.

Az eset miatt Evika Silina lett miniszterelnök lemondásra szólította fel Andris Spruds védelmi minisztert, amiért a drónelhárító rendszereket nem aktiválták időben. Lettország és Litvánia felkérte a NATO-t, hogy erősítse meg a légvédelmet a balti régióban.