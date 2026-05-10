Egy 15 éves lány megerőszakolása miatt letartóztattak egy magas rangú buddhista szerzetest Sri Lankán

Letartóztatták Sri Lanka egyik legmagasabb rangú buddhista szerzetesét, akit azzal gyanúsítanak, hogy megerőszakolt egy 15 éves lányt. Bár a férfit már korábban megnevezték az ügyben, végül csak a gyermekvédelmi szolgálat kérésére tartóztatták le.

Pallegama Hemarathana Thero szerzetes Sri Lanka nyolc szent helyének őrzője. A férfi éppen egy colombói magánkórházban tartózkodott, amikor letartóztatták. Kezelését a börtönkórházban folytatják. Első tárgyalása május 12-én lesz.

Az ügyben letartóztatták az áldozat édesanyját is, akit a bántalmazás elősegítésével és felbujtással gyanúsítanak.

Sri Lankában politikai befolyással is rendelkeznek a buddhista szerzetesek. Szokatlan, hogy egy ilyen magas rangú szerzetest letartóztatnak. (via BBC)