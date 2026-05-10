Kedvenc cikkeink Orbán Viktorról

Május 9-én délután megválasztották Magyar Pétert miniszterelnöknek, így lejárt Orbán Viktor megbízatása. Egy korszak zárult le a magyar politikában. Orbán négy cikluson keresztül, összesen 20 évig volt kormányfő, ezzel abszolút rekorder a magyar történelemben. Csak a második, NER-ként elhíresült kormányzása tovább tartott, mint a korábbi rekorder, Tisza Kálmán 15 éves miniszterelnöksége.

A 444 a második Orbán-kormány idején, 2013. április 29-én indult el. Az azóta eltelt, kicsivel több mint 13 évben 11146 olyan cikket és videót publikáltunk, amiben szó volt Orbán Viktorról. Ez az összes megjelent anyagunk 3,86 százaléka. Reménytelen feladat lenne kiválasztani közülük a legfontosabbakat.

Viszont valahogyan mégis érdemes megemlékezni erről a rengeteg Orbán-anyagról. Ezért körbeírtam a szerkesztőségben, hogy aki szeretne, küldjön egy saját cikket, fotót vagy videót, amit szerinte érdemes újraolvasni, újranézni. Vagy azért, mert fontosnak, tanulságosnak érzi, vagy azért, mert személyesen kötődik hozzá. A beérkezett anyagokat a publikálásuk szerinti időrendben, a szerzők rövid kommentárjával olvashatjátok. Velük búcsúzunk Orbán Viktortól.

Haszán Zoltán: Egy futballokos nemzet futballokos miniszterelnökének legjobb jóslatai (2015. 08. 31.)

Orbán Viktor a politika mellett a hobbijára fordította a legtöbb időt az elmúlt 16 évben. A fociba befektetett energia pedig szerinte futballokossá tette. Valójában ez csöppet sem volt igaz, de a magyar adófizetőknek rettenetesen sokba került. A felcsúti futballálom különösen, ott 160 milliárdnál jár a számláló.

Horváth Bence: Orbán Viktorral való barátságát is próbára teheti Mészáros Lőrinc elképesztő gazdagodása (2017. 04. 27.)

Több mint kilenc éve írtam ezt a cikket, és az idő engem igazolt: Orbán Viktor végül megtakarítások nélkül távozik a miniszterelnöki posztról, míg Mészáros azóta dollármilliárdos lett, és az elmúlt években sokkal kevesebb közös eseményen lehetett látni őket. Tanulság? Itt.

Bankó Gábor (2018. 12. 13.)

Fotó: Bankó Gábor/444

2018 decemberében a NER a sokadik fénykorát élte. A zsinórban harmadik, kétharmaddal megnyert választás után a rendszer sebezhetetlennek tűnt, legalábbis Orbánék az azzal társuló arroganciával sugározták magukról ezt minden fronton. A „rabszolgatörvény” tervezete - ami majdnem megduplázta a kötelezően elrendelhető túlmunka idejét -, majd elfogadása nagy hullámokat vert a közvéleményben, tüntetések könnygázzal oszlatásától kezdve, Kunhalmi Ágnes ajtónak futásán át az ellenzéki összefogás geneziséig (ami aztán 2022-ben csúfos kudarccal zárult.)



A törvény elfogadásának napján a parlamentben az ellenzéki képviselők tehetetlenségükben szimbolikus eszközökkel, bekiabálásokkal, hangosbeszélővel, síppal tüntettek a kormány ellen. A fotón Orbán Viktor, Kósa Lajos, Kocsis Máté és Rogán Antal a fiúöltözők hangulatát felidéző modorban röhögik ki a súlytalan próbálkozásokat, ami a Fidesz hipermagabiztos, a képviselőket, így közvetetten a választókat is lefitymáló, a társadalmi tiltakozást figyelmen kívül hagy(hat)ó hozzáállásáról is megmutat valamit.



A fénykép fénymásolt és felragasztott formában, egy „rajtad röhögnek” felirattal ellátva később több helyen is felbukkant Budapest közterein, de különböző verziói megjelentek a törvény ellen zajló tüntetések molinóin, tábláin is.

Valószínűleg száznál is több cikket írtam az Orbán-kormányok működéséről és mindeközben még egy könyvet is. Olyan folyam volt ez a tizenhat év, hogy nehéz valami átfogó erejűt kiemelni. De a napokban eszembe jutott egy, amit még hat évvel ezelőtt a kormány Covid alatti működéséről írtam járványkormányzás címmel. Az elég precízen mutatta meg az Orbán-kormányok kíméletlenül haszonelvű szemléletét. Azt a politikai gondolkodást, ami a hatalom és népszerűség megtartásának szempontját minden más fölé helyezte. Legyenek azok akár magyar emberek életei.

Mészáros Juli és Kiss Bence: Pár lépésben Orbán Viktor sajtósától Zimány Lindáig és Berki Krisztiánig (2022. 02. 20.)

Az Orbán-rendszer Magyarország tényleg minden részére hatással volt – még a bulvárba is beette magát. Már bőven a celebekkel teledobált DPK-körök megszületése előtt, abban az időben, amikor Tóth Gabi is megmutatta, hogyan jutott el egy átlagos popkarrierrel, műmatyó csipkehalmon és kormányközeli blogon át a pápáig. Ő is – nem a pápa – felkerült aztán a Nagy Magyar Bulvárkapcsolati Celebháló 2022-ben frissített változatára. Utóbbiból derült ki, hogy egészen könnyű eljutni pár lépésben Orbán Viktor sajtósától Zimány Lindáig és Berki Krisztiánig, de hasonlóan pillanatok alatt juthatunk el Mészáros Lőrinctől a börtönt is megjárt VV Aurelióig. Persze ez Orbán Viktortól és rendszerétől függetlenül is nyomasztó lenne.

Bódog Bálint: Orbán egy nagyon pici asztalnál tárgyalt nagyon sok emberrel (2022. 10. 07.)

Nagyon aranyosnak gondoltam ezt a képet, és nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy miután felvettek a gyakornoki program végeztével, a szerkesztőség bizalmat helyezett belém, és lehetőséget kaptam a képanyag feldolgozására cikk formátumban.

A kedvenc orbános anyagom a legkilátástalanabb időszakban, a nemzet vezetőjének a 60. születésnapjára (egyben a 34. születésnapomra – mert, igen, ezt is elvette) elkészített körkapcsolás-paródiánk volt, ami talán hozzájárult ahhoz, hogy a mamelukok rendkívül kínos köszöntőit felülről letiltották. Megszámlálhatatlanul sok cikket írtam Orbánról – legutóbb 60 pontban felidéztem a „kereszténydemokráciájának” a lényegét –, és így a rendszer legeslegvégén számomra is kicsit meglepő, de ezek közül a legtanulságosabbnak talán a Fidesz elnökének évtizedeket átívelő, egyre parodisztikusabb macsóskodásairól szóló trilógiámat tartom: miközben a miniszterelnök folyamatosan szűkítette a nyilvánosság tereit, hogy ne nagyon lehessen szembesíteni a (rendszere) bűneivel, egyre nevetségesebben fitogtatta az – utóbb már egyértelműen beláthatóan csak Patyomkin-alapú – erejét, és ez a 16 év teljhatalomtól eltorzult, győzelmikényszer-beteg férfit egyre szánalmasabbá tette. Ez a jelenség még real time is döbbenetes volt, a bukás után pedig már szinte fokozhatatlanul röhejes. Ezzel együtt sem fog hiányozni.

Az elmúlt 16 évben nyomasztó volt végigélni, ahogy lerombolták a jogállamot és a demokráciát, pusztult le sok minden, az ellenségképzéssel folyamatos stresszben tartották az országot, miközben emberek millióit rekesztették ki. Erre jött rá az a szégyenérzet, amit az okozott, ahogy a kormány kezelte az orosz-ukrán háborút. A motivácókat mélységében és teljes egészében nem ismerjük, és lehet, soha nem is fogjuk. Mindenesetre Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt szerint Orbán nagystratégiája hozzá volt igazítva az oroszéhoz, aminek a lényege, hogy változzon a geopolitikai rendszer, és radiálisan nőljön az orosz befolyás.

Ebben, és a hasonló alapvető civilizációs, egyetemes emberi kérdésekben Orbán Viktor és csapata következetes: Magyarország mindig a gyilkosok oldalán áll.

Gazda Albert: Orbán Viktor mint unokázós csaló (2024. 06. 04.)

Idézet a közel kétéves cikkből: „Orbán Viktor és a Fidesz éppen úgy működik, mint az unokázós csalók. Ugyanaz a módszer, ugyanaz a mechanizmus. Az unokád, a gyermeked bajban van, mit bajban, halálos veszedelemben. De még megúszhatja, tudunk segíteni, nem kerül sokba. Nem kérünk mást, csak a szavazatodat. Azt muszáj, anélkül tömegsírban végzi szegény.”

Azért ezt a 2024. őszén írt riportot választottam Orbán kiállításmagnyitójáról a Néprajziban, mert ennek az eseménynek az átélése majd megírása közben lettem végképp egészen biztos abban, hogy itt rendszerváltás jöhet. Miután fél évvel korábban, '24 március 15-én letudósítottam Magyar első nagy nyilvános beszédét, azonnal éreztem, hogy itt az az ember, aki megverheti Orbánt. Nem is annyira a szónok, mint a tömeg reakciói miatt éreztem így. Ezt rögtön el is mondtam a szerkesztőségben, így volt mivel ugratni 2 évig. Ezen az őszi eseményen Orbán úgy omlott össze fejben a beszéde közben, ahogy korábban soha. Ezért gondoltam arra, hogy akár NAGYON is kikaphat '26-ban.

2020 traumatikus év volt Magyarországnak is, személyesen nekem is. Tavasszal meglegyintett minket a covid, hogy aztán őszre derékba kapja az egész országot. Lezárások, távolságtartás, maszkok, néptelen buszok, plázák, tantermek, benépesedő kórházi osztályok. Szeptember végén – az Index kormányzati beszántása miatt épp felmondásomat töltve –, hetek óta tartó tüdőgyulladással, én is kórházba kerültem. Lélegeztetőgépre szerencsére nem, de három hét oxigénmaszkon, gyógyszeren, a kórteremben hajnalra elhunyó szobatárssal.

A koronavírus több hullámában közel ötvenezren haltak meg. A kormány válságkezelését rengeteg kritika érte nemcsak az áldozatok magas aránya miatt, hanem az átgondolatlan és súlyos válságot okozó gazdaságpolitikai intézkedések, és a minimum tízmilliárdos nagyságrendű korrupcióval járó lélegeztetőgép-beszerzések miatt is (a gépek egy része használhatatlan volt, a csomagolásban tárolják egy raktárban). Orbán Viktor 2025 elején a védekezést és a válságkezelést sikertörténetnek beállító posztban emlékezett meg a járvány megjelenéséről. Akkor írtam ezt a cikket.

Orbán Viktor külpolitikai ambícióinak jelképes eseménye volt, amikor miniszterelnököknek kijáró külsőségek között fogadta a Karmelitában a szélsőjobboldali AfD-t vezető Alice Weidelt. Orbán korábban figyelt rá, hogy ne veszítse el maradék kreditjeit a német kereszténydemokratáknál, de Weidel fogadásával új irányt vett. A német választási kampány véghajrájában biztosított kampányeseményt az AfD-nek. A sajtótájékoztatón Schmidt Mária és Szijjártó Péter mögött ültem. Szürreális volt, hogy akkor is lelkesen bólogattak, amikor az élettársával két gyermeket nevelő leszbikus Weidel arról beszélt, hogy a német közmédia szerinte csak a kormány céljait szolgálja, és azt szeretné, ha az állam nem avatkozna bele a családok magánügyeibe. Pedig mintha Magyarországról beszélt volna.

Alice Weidel és Orbán Viktor Fotó: Bankó Gábor/444

Plankó Gergő: Tekintélyelvű vezető megkopott tekintéllyel (2025. 05. 19.)

2025 tavaszán az első Harcosok Klubja-fellépést látva úgy éreztem, Orbán már nem azt sugározza magáról, amit szeretne. Ezt írtam akkor:

„A beszédből, a körítésből és a harcra buzdító felhívásból egyértelmű volt, hogy a politikai veszélyt Orbán is érzékeli. Ebből nem is csinál titkot. Közben viszont lényegében azt üzeni, hogy ennek a megoldása technikai-módszertani kérdés. Többet kell kommentelni, több TikTok-videó kell, jobban bele kell állni, plusz erőforrást kell még beletenni, de ha mindez megvan, ugyanúgy le lehet majd hozni ezt a választást is, mint eddig az összeset a NER-ben.

Ebben persze lehet még igaza, kellően nagy rutinja van ehhez. De arra is utalnak jelek, hogy a Fidesz által kínált politikai termék esetében most már nem a csomagolással van baj, és nem azzal, hogy nem elég menők a TikTok-videók. Hanem a termékkel magával. A központi történet kezd elgyengülni, mindez pedig olyan gazdasági nehézségekkel párosul, amiken egyelőre nem tudnak úrrá lenni. Ebben a kontextusban a harcos üzenetek már messze nem ugyanazt a magabiztosságot sugározzák, mint sok éven át a NER-ben. Ezen pedig a BOK-csarnokban látott, sztárcoach-előadásokra emlékeztető műsorelemek sem segítenek.”

Egy évvel később már pontosan tudjuk, hova vezetett ez az út. És hogy ide vezetett, azt sokan magyarázzák ehhez hasonló okokkal.

Székely Sarolta: Orbán Viktor üzleti ügyekkel foglalkozó rokonai napi 800 ezer forinttal gazdagodtak (2025. 06. 05.)

Bevallom, rettentő nehéz egyetlen cikket kiválasztani, amit Orbánról és az orbánizmusról írtam, hiszen biztosan volt olyan anyagom az elmúlt 16 évben, amit nagyon szerettem, nagyon kifejező/abszurd/sokkoló, de már elfelejtettem. Bár felidézhetném most a gazdasági semlegesség álideológiáját, vagy Orbán beleszerelmesedését a kínai elnökbe, inkább egy klasszikus téma mellett döntöttem. A nepotizmust kevésbé írhatja le jobban, minthogy Orbán Viktor üzleti világban tevékenykedő rokonai egyetlen év során napi 800 ezer forinttal gazdagodtak. Naponta szereztek több pénzt, mint az országos HAVI átlagbér. De nemcsak a rokonok és az első soros NER-lovagok szedték meg magukat, a NER nagyasszonyai is hihetetlen üzleti érzékről tettek tanúbizonyságot.

Amikor 2025. június 28-án végigsétáltam a hömpölygő tömeggel a Ferenciek teréről a Gellért térre, egyből éreztem, hogy ez a nap történelmi jelentőségű lesz. A szocialista rendszer haláltusájának szimbolikus tüntetéséhez, a Bős-Nagymaros ellenihez tudtam csak hasonlítani. Túlóvatoskodtam, amikor azt írtam, hogy „nem arról van szó, hogy ez szükségszerűen Orbán Viktor és a NER bukásához vezet egy éven belül, ahogy az a kommunistákkal történt”. Úgy tűnik, mégis vannak történelmi szükségszerűségek.

A Pride résztvevői az Erzsébet hídon Fotó: Németh Dániel/444

Jelinek Anna: Megkérdeztük Orbánt Dopeman szövegeiről (2025. 08. 06.)

Sziasztok! Anna vagyok, 25 éves és durva ezt kimondani de lassan egy hónapja tiszta az Orbán-rendszertől. Ezt azért is furcsa érzés leírni, mert eddigi életemnek több mint ⅔-át töltöttem a ⅔-os felállásokat nagyon is kedvelő Orbán-kormányok alatt. Ha pedig ajánlhatok egy Orbán-anyagot magamtól ebből az időszakból, akkor az első Orbán-kérdezésemet javaslom, amit tavaly nyáron készítettem.

Alapból izgalmas volt a videó elkészítése, mert aznap olyan történt velem amire rengeteg riporter készül magában, de általában feleslegesen: véletlenül összefutottam a miniszterelnökkel az utcán. Pontosabban ebédelni indultam amikor egy ismeretlen lány odaszaladt hozzám az utcán, hogy ugye én vagyok az a riporter csaj, mert a mellettünk lévő utcából jön és most látta hogy ott ebédel Orbán Viktor a teraszon. Így hát az elviteles dobozommal a kezemben odaszaladtam, hogy aztán órákig szemezzek az akkori miniszterelnökkel, amíg befejezi az ebédjét, hogy utána végre kérdezhessek tőle valamit.

Ez a valami pedig a keresztény-konzervatív kormány miniszterelnöke és a BAZMEG! és a Megbaszlak című számok szerzője között fellángoló bromance volt, ami azokban a hetekben pörgött be a köztudatba. Innen visszanézve pedig külön vicces fordulat, hogy a Fidesz veresége után az első számú Digitális Polgári Kör tagja arról értekezett, hogy szerinte a bukás egyik oka az volt, hogy Orbán meghízott.

Rovó Attila: A szemünk előtt teszi tönkre az Orbán családot Hatvanpuszta (2025. 09. 11.)

Az orbáni hazugságok egyik legkézzelfoghatóbbika Hatvanpuszta története volt. Nem tudok semmiről, kérdezzék a tulajdonost - ezt sikerült kitalálnia pajzsként a családi majorsággal kapcsolatos érdeklődésekre az állítólag mindent és mindenen átlátó miniszterelnöknek. Egy idő után ez annyira nevetségesen életszerűtlenné vált, hogy adta magát az ötlet: válaszoljunk az abszurdra abszurddal, és csináljunk úgy, mintha elhinnénk azt, hogy a miniszterelnöknek fogalma sincs, arról, hogy az apja pénzéből (abba bele se menjünk, hogy ezt hogy kell érteni), a felesége iránymutatásai alapján zajlik egy gigantikus majorság építése a szülőföldjén. Azóta sem tudom, hogy volt-e aki komolyan vette a cikket, remélem, mindenkinek leesett az első mondatoknál a műfaj, és legalább olyan jót szórakozott az olvasása közben, mint én az írása közben.

Hatvanpuszta 2025 augusztusában Fotó: Németh Dániel/444

Három nappal a választások előtt láttam életemben először és utoljára testközelből Orbánt, Debrecen előtt, a görbeházi benzinkút shopjában. Annyira megszeppentem, hogy nem is a lényeges kérdésekkel kezdtem a beszélgetést, de ő is, mert válasz helyett egy túrórudit kezdett babrálni. Teszetoszaságunkból egy klasszikus azért született: „proteines? Az azt jelenti, hogy fel van turbózva?”.

Címlapfotó: Németh Dániel/444