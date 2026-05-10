Kisebb tornádónak látszó porördögöt videóztak Tiszafürednél

Sötét port kapott fel a földről egy a földfelszín közelében kialakuló forgószél szombat délután Tiszafüred-Kócsújfalu térségében. A látványos porördögről több felvétel is készült.

Ahogy az Időkép is írja, a jelenség első ránézésre akár kisebb tornádóra is emlékeztethet, valójában azonban egészen más folyamat áll mögötte. A porördögök többnyire napos, száraz, gyengén szeles időben alakulnak ki, amikor a talajfelszín erősen felhevül. A felszín közelében lévő melegebb levegő hirtelen emelkedni kezd, és ha ehhez megfelelő légörvénylés is társul, kialakulhat a látványos, port és homokot felkapó forgószél.

A mostani száraz, aszályos időszak kifejezetten kedvez az ilyen jelenségeknek.