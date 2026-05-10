Magukra hagyott fideszesek néztek szembe a rendszerváltással

  • Látványos keretek között kezdte meg működését az új parlament.
  • Magyar Péter felszólította távozásra a köztársasági elnököt, közben a Kossuth téren tömegek ünnepeltek.
  • A Tisza akkora felhatalmazással kezdi meg a kormányzást, hogy arról is kérdeztük a képviselőket: mi akadályozza meg egy újabb túlhatalom kialakulását?
Bent a Fideszt szembesítette a bűneivel Magyar, kint buli volt a Kossuth téren

Nagy nap ez a mai. Megalakul az új országgyűlés, megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a Parlament épületében és a Kossuth téren is beszédet mond. Kövesse velünk élőben!

Tóth-Szenesi Attila
Egymás után omlanak le a NER tartóoszlopai

A héten sorra dobták be a törölközőt a NER megingathatatlannak tűnő intézményei a Balásy-birodalomtól a Tényekig. Mi ennek az oka és mi jöhet még?

Haszán Zoltán, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
„A politikának volt szüksége ezekre az emberekre és nem ezeknek az embereknek a politikára”

Szituációs gyakorlatokkal és jogszabályok tanulmányozásával készülnek képviselői munkájukra a parlamentbe jutott tiszások. Elmondták, hogy új munkájukkal felborult az életük, de 7/24/365 azért fognak dolgozni, hogy elinduljanak a dolgok az országban.

plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
Fideszesek a bukásról: Ez közös felelősség, a szavazók nem a mi valóságértelmezésünket választották

Kubatov pártigazgató szerint hosszú történet lesz a vereség kiértékelése, Pócs János szerint a kullancsoktól és a luxizóktól meg fognak szabadulni, míg Bánki Erik a megújulást inkább a párton belüli fiatalításban látja.

Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
Orbán: Nem kirekesztő, szeretetkampányt vittünk

Orbán Viktor megtartotta a Fidesz történelmi veresége után az első sajtótájékoztatóját, ahol többek között elmondta, hogy még nem gondolkozott azon, hogy miből fog élni májustól, de továbbra is munkaképes, jó fizikai állapotban van.

Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
