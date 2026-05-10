Magyar Péter szerint nagyon gyorsan el tud tűnni az országban jelenleg uralkodó, mézeshetekhez hasonló érzés

Magyar Péter még miniszterelnökké választása előtt, a héten megrendezett olaszországi filmfesztiválon interjút adott a New Yorkernek.

Amikor megkérdezték tőle, hogyan kezeli majd a baloldaliakból, centristákból és jobboldaliakból álló követőtáborában várhatóan kialakuló konfliktusokat, azt mondta, most valóban mézeshetekhez hasonló érzés uralkodik az országban, de ez az érzés nagyon gyorsan el tud tűnni.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Arról beszélt, hogy a Tisza-kormány felelőssége, hogy minél tovább kitolják ezt a fázist. Azzal, hogy elmagyarázzák az embereknek az ország valódi helyzetét. Szerinte ha felnőttként kezelik az embereket, akkor mindent el lehet magyarázni. Még a nehéz, érzékeny döntéseket is. Azt mondta, felkészült a közvélemény hangulatának változására és a kormány népszerűségének csökkenésére. Szerinte ez egy normális folyamat.

„Felelősségünk, hogy ha hibázunk, őszinték legyünk, ismerjük el, és vállaljuk a következményeket. Ez is hatalmas különbség lesz az Orbán-rezsimhez képest, ami alatt semmilyen bűncselekménynek és politikai hibának sem volt következménye.”