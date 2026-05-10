Magyar Péter: Teljességgel vállalhatatlan, hogy a Mi Hazánk kivonult a tamburás gyerekek előadásáról és a Himnuszról

Először reagált miniszterelnökként Magyar Péter aktuális fejleményre: a szombaton esküt tett Magyar a Mi Hazánk szombati gyerek- és cigányellenes parlamenti performanszának szentelte első konkrét posztját:

„A Mi Hazánk képviselőinek tegnapi kivonulása a tamburás gyerekek előadásáról, valamint a Szózatról és a Himnuszról teljességgel vállalhatatlan cselekedet volt”

- ítélte el a miniszterelnök Toroczkaiék akcióját.

Az Országgyűlés szombati alakuló ülésén a SUGO Tamburazenekar is zenélt a Parlamentben: a nagyrészt cigány fiúkból álló zenekar a Zöld az erdő kezdetű, nem hivatalos cigány himnuszt, valamint a Tavaszi szélt adták elő. Amint a gyerekek beléptek azonban, a Mi Hazánk képviselői kivonultak a teremből.

Ezt később többek között a 100 Tagú Cigányzenekar is elítélte: „A Sükösdi Tamburazenekar gyermekei tiszta szívvel, örömmel és a zene szeretetével érkeztek, hogy fellépésükkel emeljék az ünnep méltóságát. Velük szemben a Mi Hazánk frakciójától olyan viselkedést tapasztalhattunk, amely méltatlan minden demokratikus és emberi értékhez. Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés” -írták.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke hazug rágalomnak minősítette, hogy ők a gyermekek származása miatt vonultak volna ki a parlamenti teremből; ők valójában az Örömóda előtt akartak kimenni a teremből - írta.

A parlamenti ülés felvételén ugyanakkor az látható, hogy miután Fortshoffer Ágnes, az Országgyűlés új elnöke bejelenti, hogy a sükösdi gyerekek előadják a Zöld az erdőt és a Tavaszi szélt, a tiszás és a fideszes képviselők felállva tapsolják a belépő zenekart, miközben a Mi Hazánk hat képviselője sietve távozik az ülésteremből.

