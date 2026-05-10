Még az M1 híradója is beszámolt Hegedűs táncáról és Magyar Péter DJ-zéséről

Bár vasárnap reggel 8 és 9 között egy ideig úgy tűnt, hogy az M1 ignorálja a szombaton történteket, miután csak annyit lehetett látni, hogy

a Gránit alapkezelő „szakértője” hosszan beszélt,

majd hosszú percekig arról volt szó, hogy megválasztották a Balaton fagyiját,

illetve hogy ásványbörzét tartanak Esztergomban.

Aztán a 9 órás híradóban olyat láthattunk, amit az elmúlt években soha: száraz, pártatlan, tényszerű beszámolókat. Bár pár percig úgy tűnt, hogy arról, hogy május 9-én megalakult az új országgyűlés, mindössze Sulyok Tamás beszédéből idézve számolnak be, aztán egy váratlan fordulattal idéztek Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés új elnökének beszédéből is, sőt, Magyar Péter beszédéből is bemutattak több részletet.

Még arról is beszámoltak, hogy Magyar ismét lemondásra szólította fel Sulyok Tamást, illetve hogy arról is beszélt, „Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország”, és hogy „a magyar emebreknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere, és hogyan lett a közpénzből magánvagyon”.

Beszámoltak Magyar Péter a Kossuth téren összegyűlt hatalmas tömegnek mondott beszédéről is, de a legmeglepőbb rész csak ezután következett: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncát is bemutatta a közmédia, sőt, azt is, hogy Magyar Péter is beállt a DJ-pultba, mindezt pedig azzal a címmel közölték, hogy „hajnalig tartott a rendszerváltó népünnepély”.

Mindezek után egy viszonylag hosszú riportban mutatták be Magyar Péter eddigi életútját, kezdve azzal, hogy két évvel ezelőtt bement a Partizánba.

Végül felsorolták, ki mindenki gratulált Magyarnak beiktatásához, Ursula von der Leyent például ördögszarvak nélkül mutatták és gúnyos hangnem nélkül idézték. De még arró is beszámoltak, hogy erősödött a forint.