Putyin szerint a végéhez közeledik az ukrajnai háború

Vlagyimir Putyin a Győzelem napi díszszemle után tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy úgy gondolja, a végéhez közeledik az ukrajnai háború. Az orosz elnök azt is mondta, hogy csak akkor találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ha véglegesíteni tudnak egy tartós békemegállapodást.

Putyin arról is beszélt, hogy hajlandó lenne tárgyalni egy új európai biztonságpolitikai megállapodásról, előnyben részesített tárgyalópartnere pedig Gerhard Schröder volt német kancellár lenne. Schröder szoros viszonyt ápol az orosz elnökkel, többek között a Gazpromnál is volt pozíciója.

Vlagyimir Putyin Fotó: MAXIM SHIPENKOV/AFP

Putyin a Győzelem napi díszszemlén arról beszélt, hogy Oroszország „igazságos” háborút vív Ukrajnában. Párhuzamot vont a második világháborús szovjet győzelem és a jelenlegi ukrajnai háború között. Azt mondta, a „győztes nemzedék” példája inspirálja azokat az orosz katonákat, akik ma a „különleges katonai műveletben” vesznek részt.

Az ünnepség idején életbe lépett egy háromnapos orosz–ukrán tűzszünet is, amit Donald Trump amerikai elnök jelentett be. Trump szerint nemcsak katonai műveletek nem lesznek ebben az időszakban, hanem jelentős fogolycserére is sor kerül, 1000-1000 fogságba esett katonát adnak át egymásnak a felek. Putyin a sajtótájékoztatón azt mondta, Ukrajna még nem lépett velük kapcsolatba a fogolycsere ügyében. (via BBC)