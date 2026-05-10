Sapka-sál: erős széllel és lehűléssel indul a jövő hét

Hétfőn sokfelé kell záporra, zivatarra készülni, majd kedden megérkezik a lehűlést hozó hidegfront is, úgyhogy szerdán hajnalban visszatérnek a hajnali fagyok. Napközben is mindenhol 20 Celsius-fok alatt marad a csúcshőmérséklet - írja az MTI. Csütörtöktől aztán lassú melegedés kezdődik, és az átmeneti szünet után a hét végén ismét megnő a csapadék esélye.

Hétfőn még hosszabb-rövidebb időre kisüthet a Nap a sok gomolyfelhő között, de egyre több hullámban alakulhatnak ki záporok, és főleg délután zivatarok is. A déli és keleti országrészben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet még rendben lesz, 20 és 26 fok között várható.

Kedden éjjel erősen megnövekszik, de napközben nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. A csapadék súlypontja estére a Dunától keletre tevődik át Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, sőt főként Észak-Dunántúlon viharos széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 9 és 14, napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű. Éjjel már 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, a Nyugat-Dunántúlon fagyhat is. Délután 16 és 19 fok közötti hőmérséklet várható.