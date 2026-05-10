Száz kiló robbanóanyaggal ért partot egy ukrán drón a görög üdülőszigeten

Száz kilónyi robbanóanyaggal megpakolt tengeri drónt találtak és hatástalanítottak a görög üdülősziget, Lefkáda partjainál. Egy eltévedt ukrán drónról lehet szó, ami felett az operátorok elvesztették az irányítást. A szemtanúk szerint a hatméteres drón hajtóműve még mindig járt, amikor halászok megtalálták a partmenti szikláknál.

Nem tudtak a tartalmáról, úgyhogy simán, a százkiló robbanóanyaggal együtt egy kis kikötőbe vontatták - szerencsére nem robbant fel útközben. A görög parti őrség aztán a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanította, most egy különleges haditengerészeti létesítményben vizsgálják a származását és a műszaki képességeit.

A görög média szerint a drón egy ukrán gyártmányú MAGURA V3 tengeri drón, amit az orosz olajszállító árnyékflotta ellen akartak bevetni az ukránok. A görög hatóságok aggodalmuknak adtak hangot, hogy egy robbanóanyaggal megrakott tengeri drón eljutott egy üdülőszigetre, és felhívták a figyelmet a tengeri biztonságot, az infrastruktúrát és a lakosságot fenyegető veszélyekre.

