A független sajtó és a kormány viszonya leképezi azt, ahogyan a vezetés a társadalmat kezeli – vallja az egyik új kormányszóvivő, és Vitályos Eszter is reagált a kinevezésekre

Hétfőn jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy három tévés újságírót, egyben három nőt kért fel kormányszóvivőnek: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát. Mindhárman rövid bejegyzésekben fel is vázolták, miért vállalták el a feladatot és mi a céljuk szóvivőként.

Szondi Vanda volt a legbőbeszédűbb, az Instagramon közzétett posztban arról ír, hogy feladata az lesz, hogy segítsen új alapokra helyezni a kormány és a sajtó kapcsolatát.

„Az eddigi ellenséges viszony helyett egy partnerség alakuljon ki, amelyben közös célunk, hogy az emberek lássák és értsék a kormány működését, döntéshozatali folyamatait és válaszokat kapjanak az életüket érintő kérdésekre”

– írja Szondi Vanda, aki aztán kitér rá, hogy újságíróként maga is megszenvedett a NER idején azzal, hogy egyre ritkábban kapott a kérdéseire valódi válaszokat.

„A független sajtó és a kormány viszonya bizonyos értelemben leképezi azt, ahogyan az ország vezetése a társadalmat kezeli. És én olyan országban szeretnék élni, ahol a kormány nem uralkodik hanem szolgál”

– folytatta az új kormányszóvivő, aki szerint az alacsony szintre süllyedt közbeszéd okozta károkat a szavak súlyával és teremtő erejével lehet enyhíteni.

Köböl Anita rövidebb volt:

„Célom, hogy egy megtépázott lelkű országhoz tisztelettel, figyelemmel és szeretettel szóljak. Hiszem, hogy a kedvesség, a törődés és az odafigyelés meghálálja önmagát.”

Magyar Éva pedig arról írt a Facebookon, hogy részt akar venni Magyarország új, békés korszakának alakításában.

„Az újságírói hivatást most lecserélem, de a szüleimtől kapott értékrendet továbbviszem. Kormányszóvivőként is a tisztesség, a gyengék melletti kiállás, az igazság keresése lesz az iránytűm.”

Reagált a kinevezésekre elődjük, Vitályos Eszter is, aki egy találós kérdést rittyentett abból a tényből, hogy Magyarnak mindjárt három szóvivője is lesz az eddigi eggyel szemben: