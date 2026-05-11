A GVH elnöke és a legfőbb ügyész sem tervez lemondani

Magyar Péter miniszterelnök első parlamenti beszédében szombaton lemondásra szólította azokat a közjogi méltóságokat, „akik az előző rendszer kiszolgálói voltak”, legkésőbb május 31-ig.

A Telex megkérdezte a Magyar által megnevezett hivatalokat, terveznek-e lemondani, de eddig kettőből semmi az eredmény. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) sajtóosztálya azt válaszolta, hogy „a GVH elnöke mindenkor az esküjét és a jogszabályokat betartva jár el, ezért nincs indoka lemondani”. Szerintük a GVH „a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik”, a rájuk vonatkozó törvényi rendelkezések szerint pedig „feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.”

A Legfőbb Ügyészség sajtóosztálya válaszában Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész nemrég a 24.hu-nak adott interjújára utalt, mondván, „az ott kifejtetteket továbbra is érvényesnek és irányadónak tekintjük”. Ismertettek továbbá pár idézetet is, miszerint Nagy Gábor Bálint szeretné folytatni a „megkezdett szakmai munkát”, sosem érzett politikai nyomást az ügyészségi munkában, és csak a megválasztása, a 2025 júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. (via Telex)