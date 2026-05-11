A Magyar Orvosi Kamara üdvözölte Magyar Péter bocsánatkérését, de felelősségre vonást is követel

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége üdvözli és „fontos erkölcsi gesztusként értékeli” Magyar Péter bocsánatkérését a meghurcolt civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől.

Közleményükben azt írták, a Fidesz-kormányok alatt az egészségügyi dolgozókat, és az orvosi hivatást is politikai támadások, rendszerszintű sérelmek és szakmai megaláztatások érték, az ezekkel való szembenézés pedig szerintük elengedhetetlen a szakmai és társadalmi bizalom helyreállításának.

„A politikai döntéshozók az ágazatot tartós forráskivonásra és súlyos alulfinanszírozottságra ítélték, amely alapvetően meghatározta a betegellátás biztonságát és színvonalát. A rendszer működésének árát a betegek és az egészségügyi dolgozók fizették meg”

– írták, ahogy azt is, hogy a politikai döntéseket a „kényszerek és félelem légkörét megteremtve vitték át”. Hozzátették: ezt a politikusokon túl egyes egészségügyi szereplők – „rektor, kancellár, intézményvezetők és opportunista szövetségeseik” – teremtették meg.

Különösen súlyos morális vétségnek tartják, hogy „a döntéshozók és vezetők visszaéltek az orvosok és ápolók betegcentrikus szemléletével, hivatástudatával, valamint azt, hogy a „gyógyítók elhivatottságát, a betegek kiszolgáltatottságát rendszeresen eszközként használták a szakmai alapú ellenállás” ellen.

„Az egzisztenciális fenyegetés hatása a humán erőforrás mennyiségére és a gyógyítás minőségére súlyos volt: orvosok és ápolók sokaságát kényszerítette pályaelhagyásra, migrációra, törte meg életüket, vette el hitüket és rombolta egészségüket”.

A MOK szerint valódi igazságtétel nélkül nem építhető új, fenntartható egészségügyi rendszer. Elfogadhatatlannak tartják továbbá, hogy a válság előidézői közül „ma többen áldozati szerepben tetszelegnek, vagy pozícióik átmentése érdekében most új szövetségeket” keresnek.

„Ennek tolerálása a legnagyobb hiba lenne. A politikai lojalitásra épülő struktúrák fenntartása és a következmények nélküli hatalmi visszaélések konzerválják a rendszer működésképtelenségét. A megbékélés nem előzheti meg az igazságtételt. A következmények hiánya ugyanis mindig romboló következményekkel jár”

– írták, hangsúlyozva, hogy „nem bosszúhadjáratra, hanem a gyógyításhoz nélkülözhetetlen tiszta, etikus kollegiális alapok megteremtésére” törekednek. Azzal zárták, hogy az említett elvek mentén a MOK az alábbi lépéseket teszi meg:

Megalkotnak egy eljárásrendet, ami lehetővé teszi a hivatásellenes, etikátlan vagy törvénysértő ügyek kivizsgálását. Ennek érdekében létrehoznak egy olyan felületet, ahol az ilyen ügyek bizalmas bejelentése megtörténhet.

Kezdeményezik azoknak a felelősségre vonását, akik hatalmukkal visszaélve bizonyíthatóan vétettek kollégáik és a betegbiztonság ellen.

Indítványozzák a kormányzat, valamint a hatóságok aktív szerepvállalását a jogállami keretek és a szakmai autonómia visszaállítása érdekében.

Hétfő délelőtt hallgatták meg Hegedűs Zsoltot, a Tisza leendő egészségügyi miniszterét az egészségügyi bizottságban. Itt a MOK-kal kapcsolatban azt mondta, a kamara jogainak elvétele vérlázító volt, ez három nap alatt zajlott le, az egész hazugságra alapult. Azt ígérte, hogy a MOK visszakapja a kötelező kamarai tagságot és az etikai ügyrendet is, csak kicsit máshogy: orvosetikai bírósági testületet állítanak fel a súlyos ügyek miatt. Hegedűst Takács Péter leköszönő egészségügyi államtitkár is kérdezte, szép szóváltás lett belőle.