Alakuló ülés, népünnepély, tamburazenekar és parlamenti sürgés-forgás

Belföld

Szombaton megvolt alakuló ülés, a miniszterelnök megválasztása és a népünnepély is. Sulyok Tamás rögtön az ülés elején olyan jogállamiság-féltő beszédet mondott, hogy Magyar Péter meg sem tapsolta. Az új miniszterelnök első beszédében lemondásra szólította fel – a beszéd alatt is mosolygó – köztársasági elnököt, szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést sürgetett, a Gyurcsány-Orbán korszak bukásáról beszélt. A parlament elnöke a tiszás Forsthoffer Ágnes lett, aki azt ígérte, hogy a parlament újra a szerénység és alázat színtere lesz, nem az urizálásé. Folytatják Magyarék a kormányalakítási rohamtempót, két nap alatt lenyomják az összes miniszter meghallgatását.

A NER bukása utáni alakulóülésen évek óta nem tapasztalt szabadsággal dolgozhattak a parlamenti tudósítók:

A miniszterelnök a Kossuth téren várakozó tízezrek előtt is beszédet mondott, ígérete szerint minden magyart képviselni fognak. Bede Márton szerint az ország rendszert váltott, évszázadok óta nem néztek ilyen áhítattal a magyarok zászlófelvonást, az egyik legemlékezetesebb részlet pedig az volt, amikor a lógó orrú fideszes Németh Balázs önkéntelenül dobolta a Tavaszi szél ritmusát a Sugo Tamburazenekar parlamenti előadására. De más látványos pillanatokból sem volt hiány: egyesek a vízen járva rohamozták meg a tér közepét, a leendő egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt újból lenyomta az ismertté vált táncát, ezúttal a parlament előtt, Jalja élő előadására – még az M1 is beszámolt róla. Magyar Péter szerint nagyon gyorsan el tud tűnni az országban jelenleg uralkodó, mézeshetekhez hasonló érzés.

Élő adásunkat a szombati napról itt olvashatjátok vissza: ott voltunk a parlamentben, a rakparton és a Kossuth téren is.

Orbán Viktor be sem ment a parlamentbe utolsó miniszterelnöki napján – összeszedtük a kedvenc cikkeinket a volt miniszterelnökről. A fideszes Németh Zsolt szerint szombattal nem rendszerváltozás kezdődött, hanem pont hogy befejeződött. Sok fideszes politikus inthet búcsút a milliós keresetkiegészítésének, de legalább megtudtuk a Nemzeti Petíció eredményét. Gulyás Gergely azt ígérte, a Fidesz normális ellenzékként fog viselkedni. Összeállítottuk a vereség arcképcsarnokát.

A 100 Tagú Cigányzenekar reagált arra, hogy a Mi Hazánk kisétált a többnyire cigány származású fiúkból álló Sugo Tamburazenekar érkezésekor: Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés. Magyar Péter vállalhatatlannak tartotta a szélsőjobboldal kivonulását, Toroczkai László szerint nem is a gyerekek, hanem az Örömóda miatt vonultak ki.

A sükösdi tamburások, háttérben a Fidesz parlamenti frakciójával Fotó: Bankó Gábor/444

Király Nóra szerint Orbánnak nem Dopemannel kellene értékelnie a kialakult helyzetet, és ebben a fideszes közösség egyetért vele. Huth Gergely nekiment a Vadhajtásokat igeforrásának nevező Orbánnak, aztán inkább tompította a kirohanását. Több sem kellett a Vadhajtások mögött álló náci Bede Zsoltnak: „Te nem engem lőttél meg, te Apukával mentél szembe!” – mondta, és szánalmasnak nevezte Huth megszólalását. Bencsik András Menczer Tamásnak üzente: „Ott kezdődik a gyógyulás folyamata, hogy te is szembenézel a saját szemétségeiddel, disznóságoddal, brutalitásoddal.”

Szombat reggel írtunk az 1990-es rendszerváltásról, pontosabban Antall József miniszterelnökké választásának napjáról, ami egészen más volt, mint a mai, már csak a Milan–Benfica meccs miatt is. De csokorba gyűjtöttük Orbán Viktor legrosszabbul öregedő mondatait is a 2010-es beiktatási beszédéből, például: „Aki egymásra uszította az embereket, aki visszaélve a hatalommal, kárt okozott az országnak, az kapja meg méltó büntetését.”

Levelet küldött a Mol egyes benzinkutaknak, hogy számukra már elfogyott a stratégiai tartalék. A Független Benzinkutak Szövetsége arra figyelmeztet, hogy előbb ellátási foltok alakulnak ki az országban, majd az egész rendszer összedől, mint ahogy az történt 2022 végén az ársapka idején.

A Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) társalapítója és vezetője vendégcikkében megírta, hogy a Balásy-cégek története bemutatja, hogyan működött Orbán kleptokrata rendszere.

Külföld

A háború végét vizionáló Putyin a NATO-t bírálta a visszafogottabb győzelemnapi parádén – a díszszemlére ugyan nem ment ki, de Moszkvában volt aznap Robert Fico szlovák miniszterelnök is, aki azon fog dolgozni, hogy Magyar Péter alatt ugyanolyan legyen a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolat, mint Orbán idejében. A Roszatom-vezér Paks-2 építésének felgyorsításában bízik.

Fotó: The Kremlin Moscow/TheKremlinMoscow-SvenSimon via Reuters Connect

Száz kiló robbanóanyaggal ért partot egy ukrán drón a görög üdülőszigeten. Belebukott a lett védelmi miniszter, hogy ukrán drónok csapódtak be az országban. A Kaszpi-tengeren szállít fegyvereket Moszkva Iránnak. Egy iraki pásztor buktatta le az izraeli kommandósokat a sivatagban, Izrael légicsapásokkal tartotta távol az iraki hadsereget a titkos bázisától.

Ez csak bemutató: izraeli katonák ugrálnak ki egy Black Hawk helikopterből a Negev-sivatagban. A WSJ forrásai szerint az izraeli légierő különleges egységeit Irakban is bevetették. Fotó: JACK GUEZ/AFP

A brit önkormányzati választások fő kérdése, hogy elég pocsékul szerepelt-e a Munkáspárt ahhoz, hogy Starmer belebukjon. Nagyot nyert Farage pártja, feljövőben a Zöldek, de a legfontosabb tanulság az, hogy végleg szétesni látszik a kétpárti rendszer Nagy-Britanniában.

Kultúra

Történetekből áll össze az életünk, mondta egyik oroszlán a másiknak. Kísérteties véletlen: pont aznap jött Magyarországra a világhírű mozambiki író, amikor Urfi Péter kollégánk általa ihletett könyve megjelent.

Illusztráció: Kiss Bence

Podcast

Borízű hang #269: Hogy lesz jó Orbánnak, ha lecsukják? Te hány évet adnál?