Alakuló ülés, népünnepély, tamburazenekar és parlamenti sürgés-forgás

reggel 4

Jó reggelt, szélre és esőre felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

13 éve bizonyítjuk: az újságírásnak hatása van. Támogasd a folytatást adód 1%-ával!

Belföld

Szombaton megvolt alakuló ülés, a miniszterelnök megválasztása és a népünnepély is. Sulyok Tamás rögtön az ülés elején olyan jogállamiság-féltő beszédet mondott, hogy Magyar Péter meg sem tapsolta. Az új miniszterelnök első beszédében lemondásra szólította fel – a beszéd alatt is mosolygó – köztársasági elnököt, szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést sürgetett, a Gyurcsány-Orbán korszak bukásáról beszélt. A parlament elnöke a tiszás Forsthoffer Ágnes lett, aki azt ígérte, hogy a parlament újra a szerénység és alázat színtere lesz, nem az urizálásé. Folytatják Magyarék a kormányalakítási rohamtempót, két nap alatt lenyomják az összes miniszter meghallgatását.

Fotó: Bankó Gábor/444

A NER bukása utáni alakulóülésen évek óta nem tapasztalt szabadsággal dolgozhattak a parlamenti tudósítók:

Forrás

A miniszterelnök a Kossuth téren várakozó tízezrek előtt is beszédet mondott, ígérete szerint minden magyart képviselni fognak. Bede Márton szerint az ország rendszert váltott, évszázadok óta nem néztek ilyen áhítattal a magyarok zászlófelvonást, az egyik legemlékezetesebb részlet pedig az volt, amikor a lógó orrú fideszes Németh Balázs önkéntelenül dobolta a Tavaszi szél ritmusát a Sugo Tamburazenekar parlamenti előadására. De más látványos pillanatokból sem volt hiány: egyesek a vízen járva rohamozták meg a tér közepét, a leendő egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt újból lenyomta az ismertté vált táncát, ezúttal a parlament előtt, Jalja élő előadására – még az M1 is beszámolt róla. Magyar Péter szerint nagyon gyorsan el tud tűnni az országban jelenleg uralkodó, mézeshetekhez hasonló érzés.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Élő adásunkat a szombati napról itt olvashatjátok vissza: ott voltunk a parlamentben, a rakparton és a Kossuth téren is. Videós rovatunk pedig a hétvégi Közértben foglalta össze a történteket:

Forrás

Orbán Viktor be sem ment a parlamentbe utolsó miniszterelnöki napján – összeszedtük a kedvenc cikkeinket a volt miniszterelnökről. A fideszes Németh Zsolt szerint szombattal nem rendszerváltozás kezdődött, hanem pont hogy befejeződött. Sok fideszes politikus inthet búcsút a milliós keresetkiegészítésének, de legalább megtudtuk a Nemzeti Petíció eredményét. Gulyás Gergely azt ígérte, a Fidesz normális ellenzékként fog viselkedni. Összeállítottuk a vereség arcképcsarnokát.

Fotó: Bankó Gábor/444

A 100 Tagú Cigányzenekar reagált arra, hogy a Mi Hazánk kisétált a többnyire cigány származású fiúkból álló Sugo Tamburazenekar érkezésekor: Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés. Magyar Péter vállalhatatlannak tartotta a szélsőjobboldal kivonulását, Toroczkai László szerint nem is a gyerekek, hanem az Örömóda miatt vonultak ki.

A sükösdi tamburások, háttérben a Fidesz parlamenti frakciójával
Fotó: Bankó Gábor/444

Király Nóra szerint Orbánnak nem Dopemannel kellene értékelnie a kialakult helyzetet, és ebben a fideszes közösség egyetért vele. Huth Gergely nekiment a Vadhajtásokat igeforrásának nevező Orbánnak, aztán inkább tompította a kirohanását. Több sem kellett a Vadhajtások mögött álló náci Bede Zsoltnak: „Te nem engem lőttél meg, te Apukával mentél szembe!” – mondta, és szánalmasnak nevezte Huth megszólalását. Bencsik András Menczer Tamásnak üzente: „Ott kezdődik a gyógyulás folyamata, hogy te is szembenézel a saját szemétségeiddel, disznóságoddal, brutalitásoddal.”

Bede Zsolt és Orbán Viktor
Forrás: Bede Zsolt/X

Szombat reggel írtunk az 1990-es rendszerváltásról, pontosabban Antall József miniszterelnökké választásának napjáról, ami egészen más volt, mint a mai, már csak a Milan–Benfica meccs miatt is. De csokorba gyűjtöttük Orbán Viktor legrosszabbul öregedő mondatait is a 2010-es beiktatási beszédéből, például: „Aki egymásra uszította az embereket, aki visszaélve a hatalommal, kárt okozott az országnak, az kapja meg méltó büntetését.”

Forrás: Fortepan / Szigetváry Zsolt

Levelet küldött a Mol egyes benzinkutaknak, hogy számukra már elfogyott a stratégiai tartalék. A Független Benzinkutak Szövetsége arra figyelmeztet, hogy előbb ellátási foltok alakulnak ki az országban, majd az egész rendszer összedől, mint ahogy az történt 2022 végén az ársapka idején.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) társalapítója és vezetője vendégcikkében megírta, hogy a Balásy-cégek története bemutatja, hogyan működött Orbán kleptokrata rendszere.

Balásy Gyula
Fotó: Kontroll/Youtube

Külföld

A háború végét vizionáló Putyin a NATO-t bírálta a visszafogottabb győzelemnapi parádén – a díszszemlére ugyan nem ment ki, de Moszkvában volt aznap Robert Fico szlovák miniszterelnök is, aki azon fog dolgozni, hogy Magyar Péter alatt ugyanolyan legyen a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolat, mint Orbán idejében. A Roszatom-vezér Paks-2 építésének felgyorsításában bízik.

Fotó: The Kremlin Moscow/TheKremlinMoscow-SvenSimon via Reuters Connect

Száz kiló robbanóanyaggal ért partot egy ukrán drón a görög üdülőszigeten. Belebukott a lett védelmi miniszter, hogy ukrán drónok csapódtak be az országban. A Kaszpi-tengeren szállít fegyvereket Moszkva Iránnak. Egy iraki pásztor buktatta le az izraeli kommandósokat a sivatagban, Izrael légicsapásokkal tartotta távol az iraki hadsereget a titkos bázisától.

Ez csak bemutató: izraeli katonák ugrálnak ki egy Black Hawk helikopterből a Negev-sivatagban. A WSJ forrásai szerint az izraeli légierő különleges egységeit Irakban is bevetették.
Fotó: JACK GUEZ/AFP

A brit önkormányzati választások fő kérdése, hogy elég pocsékul szerepelt-e a Munkáspárt ahhoz, hogy Starmer belebukjon. Nagyot nyert Farage pártja, feljövőben a Zöldek, de a legfontosabb tanulság az, hogy végleg szétesni látszik a kétpárti rendszer Nagy-Britanniában.

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Kultúra

Történetekből áll össze az életünk, mondta egyik oroszlán a másiknak. Kísérteties véletlen: pont aznap jött Magyarországra a világhírű mozambiki író, amikor Urfi Péter kollégánk általa ihletett könyve megjelent.

Illusztráció: Kiss Bence

Podcast

Borízű hang #269: Hogy lesz jó Orbánnak, ha lecsukják? Te hány évet adnál?

Grafika: Kiss Bence
reggel 4 hírösszefoglaló reggeli hírösszefoglaló reggeli hírlevél hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

A fideszes Németh Zsolt szerint „a mai nappal nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik”

Rövid, de izgalmas eszmefuttatást közölt a „rendszerváltozás” lényegéről.

Mészáros Juli
POLITIKA
Podcast

Borízű hang #269: Hogy lesz jó Orbánnak, ha lecsukják? Te hány évet adnál?

Gyász: már sosem lesz bajnok a Felcsút. Állami pénzek kampányra, politikusseggekre utazó, kilógó nyelvű művészek, reklámszakemberek satöbbik. Az MSZP Fürjes Balázsa.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Magyarország, de csak a jó része

Május 9-én Magyarország rendszert váltott. Volt, aki a vízen járt a Kossuth téren, de ennél is nagyobb csoda történt az országházban, ahol cigány kisfiúk énekeltették el a Fidesszel a Tavaszi szélt.

Bede Márton
POLITIKA

Gulyás Gergely: A Fidesz normális ellenzékként fog viselkedni

Ez a Fidesz frakcióvezetője szerint újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben.

Benics Márk
POLITIKA

Magyar Péter: Teljességgel vállalhatatlan, hogy a Mi Hazánk kivonult a tamburás gyerekek előadásáról és a Himnuszról

Toroczkai szerint ők nem a gyerekek származása miatt mentek ki, hanem csak az Örömódáról, de a felvétel mást mutat.

Kolozsi Ádám
belföld

Kedvenc cikkeink Orbán Viktorról

Az indulásunk óta eltelt, kicsivel több mint 13 évben 11146 olyan cikket és videót publikáltunk, amiben szó volt Orbán Viktorról. Kiválogattuk azokat, amiket a leginkább ajánlunk a leköszönő miniszterelnök búcsúztatásához.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Huth Gergely nekiment a Vadhajtásokat igeforrásának nevező Orbánnak, aztán inkább tompította a kirohanását

A Pesti Srácok főszerkesztője éjszaka még nagyon-nagyon fel volt dúlva, aztán a posztja hajnalban kissé átalakult.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Bede Zsolt Huth Gergelynek: Te nem engem lőttél meg, te Apukával mentél szembe!

A továbbra is zavarodottan forgolódó propagandisták közül többen is úgy érezték, magyarázniuk kell azt, hogy Orbán Viktor a náci Bede Zsoltot tette meg a fideszes újmédiának.

Herczeg Márk
POLITIKA

Bencsik András Menczer Tamásnak: Ott kezdődik a gyógyulás folyamata, hogy te is szembenézel a saját szemétségeiddel, disznóságoddal, brutalitásoddal

A Demokrata főszerkesztője szerint a fideszes médiastruktúra máig nem hajlandó szembenézni a saját bűneivel és hibáival.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Putyin szerint a végéhez közeledik az ukrajnai háború

Az orosz elnök egy európai biztonságpolitikai megállapodásról is tárgyalna, lehetőleg Gerhard Schröderrel.

Molnár Kristóf
külföld

Levelet küld a Mol egyes benzinkutaknak, hogy számukra már elfogyott a stratégiai tartalék

A Független Benzinkutak Szövetsége arra figyelmeztet, hogy előbb ellátási foltok alakulnak ki az országban, majd az egész rendszer összedől, mint ahogy történt az 2022 végén az ársapka idején.

Székely Sarolta, Haász János
gazdaság

Király Nóra szerint Orbánnak nem Dopemannel kellene értékelnie a kialakult helyzetet, és ebben a fideszes közösség egyetért vele

„Sokan gondoljuk úgy, hogy nem a Doperanos, az igazi Dopeman TV lesz a Fidesz-beli megújulásunk alapja” – írja a párt politikusa a Facebookon.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Amikor a Milan–Benfica fontosabb volt a miniszterelnök megválasztásánál

Az előző rendszerváltásnál még hetekre elhúzták azt, ami most egy nap alatt lezajlik. Így írtak 1990-ben.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Így nézte Sulyok Tamás, ahogy Magyar Péter a beszédében lemondásra szólította fel

Abszolút filmszínház a parlamenti ülésteremben.

Kovács Bendegúz, Herczeg Márk
parlament

Sok fideszes politikus inthet búcsút a milliós keresetkiegészítésének

Bukott politikusok, leköszönt államtitkárok és feltörekvő fideszesek is voltak bőven a miniszterelnöki, kormány- és miniszteri biztosok között. Évente több milliárd ment el a fizetésükre.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Robert Fico azon lesz, hogy Magyar Péter alatt ugyanolyan legyen a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolat, mint Orbán idejében

„Azt akarom, hogy jószomszédi kapcsolataink legyenek a szomszédainkkal. Van nálunk egy közmondás, amely szerint a rossz szomszéd rosszabb, mintha égne a ház” – mondta a szlovák miniszterelnök Moszkvában.

Bábel Vilmos
külföld

Még az M1 híradója is beszámolt Hegedűs táncáról és Magyar Péter DJ-zéséről

Megdöbbentő képsorokat láthattak a valid információktól eddig elzárt nézők a közmédia felületén vasárnap reggel.

Mészáros Juli
Média

Sapka-sál: erős széllel és lehűléssel indul a jövő hét

Lehet zivatar, jön a viharos erejű szél, éjszaka akár még fagyhat is.

Kolozsi Ádám
belföld

A Roszatom-vezér Paks-2 építésének felgyorsításában bízik

A Tisza programjának bemutatásakor Kapitány István Paks 2 felülvizsgálatát ígérte.

Bódog Bálint
gazdaság

Hegedűs óriásit táncolt megint a Kossuth téren, Jalja már élőben zenélt neki

Az alakuló ülés szünetében még arról beszélt, nem készül arra, hogy a performanszt ugyanúgy bemutassa, mint a választás éjszakáján. Aztán bemutatta.

Windisch Judit
buli

Sulyok Tamás olyan beszédet mondott az alakuló ülésen, hogy Magyar Péter meg sem tapsolta

Miután bő két évig kiszolgálta Orbán kormányát szóval, tettel és hallgatással is, most többek között a jogbiztonság és jogállamiság fontosságáról, a Tisza párt történelmi felelősségéről beszélt.

Haász János
belföld

A leköszönő kormány az utolsó napon közzétette a Nemzeti Petíció eredményét

Azt most sem árulták el, hogy mennyiért reklámozták a kampányeszközt Balásy Gyula cégein keresztül, pedig az legutóbb már 8 milliárdos tétel volt.

Benics Márk
POLITIKA
Videó

Magukra hagyott fideszesek néztek szembe a rendszerváltással

Úgy kezdődött el az új politikai korszak Magyarországon, hogy Orbán Viktor nem ment el személyesen vállalni a felelősséget az elmúlt 16 évért. Megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül – üzente Magyar Péter az ellenzékbe szorult fideszeseknek.

Bokros Dorka, Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
video

Egy iraki pásztor buktatta le az izraeli kommandósokat a sivatagban, Izrael légicsapásokkal tartotta távol az iraki hadsereget a titkos bázisától

Izrael titkos támaszpontot hozott létre távol a határától, hogy közelebb kerüljön Iránhoz.

Kolozsi Ádám
külföld

A Balásy-cégek története bemutatja, hogyan működött Orbán kleptokrata rendszere

A legóvatosabb becslések szerint is Balásy 340 milliárd forint kleptokrata járadékot tehetett zsebre, de az ezermilliárd közeli összeg sem lenne meglepő. Ő ennek ellenére csak egy szereplő, és teljesen bizonyos, hogy nem a legfontosabb a lopási láncolatban.

Tóth István János
POLITIKA

Orbán Viktor be sem ment a parlamentbe utolsó miniszterelnöki napján

Arra még nem volt példa az 1990-es rendszerváltás óta, hogy egy bukott kormány miniszterelnöke ne vegyen részt az alakuló ülésen.

Haász János
belföld

Magyar Péter szerint nagyon gyorsan el tud tűnni az országban jelenleg uralkodó, mézeshetekhez hasonló érzés

A kormány népszerűségének csökkenésére is felkészült.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Fico kihagyta a Vörös téri díszszemlét

Zárt ajtók mögött találkozott Putyinnal.

Botos Tamás
külföld

A brit önkormányzati választások fő kérdése, hogy elég pocsékul szerepelt-e a Munkáspárt ahhoz, hogy Starmer belebukjon

Nagyot nyert Farage pártja, feljövőben a Zöldek, de a legfontosabb tanulság az, hogy végleg szétesni látszik a kétpárti rendszer Nagy-Britanniában.

Inkei Bence
külföld

100 Tagú Cigányzenekar: Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés

Reakció érkezett a zenekartól arra, hogy a Mi hazánk képviselői felálltak és kivonultak az Országgyűlés alakuló üléséről, amikor megérkezett a többnyire cigány származású fiúkból álló sükösdi Sugo Tamburazenekar.

Mészáros Juli
belföld

Sulyoknak hirtelen eszébe jutott a jogállamiság, Forsthoffer Ágnes házelnök lett, és új stílust ígért, a Parlamentre kikerült az EU zászlaja

Ez történt a rendszerváltás első napjának első felében.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Így rohamozták meg az emberek a Kossuth teret a Magyarország alatt

Többen konkrétan a vízen jártak.

Herczeg Márk
parlament
Videó

„Még egyszer ez a vészkorszak nem fog eljönni”

Végigkövettük a NER utáni első országgyűlés megalakulását.

Bokros Dorka, Kiss Bence, Jelinek Anna, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
video

Folytatják Magyarék a kormányalakítási rohamtempót, két nap alatt lenyomják az összes miniszter meghallgatását

Magyar Péter még nagyjából másfél napig főnöke Orbán Viktor minisztereinek. Hétfőn már reggel nyolctól üléseznek a parlamenti bizottságok. Ma tizenhét miniszterjelölti meghallgatás lesz, majd kedden hét. Tarr Zoltánt négy, Orbán Anitát három bizottság is meghallgatja. Kedd délután felállhat az új kormány.

Haász János
belföld

A Kaszpi-tengeren szállít fegyvereket Moszkva Iránnak

Itt nincs esélye Amerikának megállítania az orosz szállítmányokat.

Kolozsi Ádám
külföld

Képek a rendszerváltási népünnepélyről

A Kossuth téren szelfiző, pacsizó, ölelkező, vadul táncoló és vonatozó emberek ünneplik, hogy vége lett (Kicsi).

Németh Dániel, Herczeg Márk
ünnep

Magyar Péter az első miniszterelnöki beszédében kemény szavakkal szólította fel lemondásra Sulyok Tamást

Szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést sürgetett, a Gyurcsány-Orbán korszak bukásáról beszélt. Azt mondta, senki ne reménykedjen abban, hogy a régi hatalmi védelem felmentést adhat a következmények alól.

Haász János
belföld

A vereség arcképcsarnoka

Összefont karok, kényelmetlen fészkelődések, kényszeredett mosolyok. 16 év után most először ültek be a fideszes politikusok úgy a parlamentbe, hogy ők vannak kisebbségben.

Bankó Gábor
fotó

Történetekből áll össze az életünk, mondta egyik oroszlán a másiknak

Kísérteties véletlen: pont aznap jött Magyarországra a világhírű mozambiki író, amikor az általa ihletett könyvem megjelent.

Urfi Péter
könyv

Belebukott a lett véldemi miniszter, hogy ukrán drónok csapódtak be az országban

Az ukránok szerint az oroszok térítették el a drónokat, nem aktiválták a baltiak időben az elhárítórendszert.

Kolozsi Ádám
külföld

„Aki egymásra uszította az embereket, aki visszaélve a hatalommal, kárt okozott az országnak, az kapja meg méltó büntetését” – rosszul öregedő mondatok Orbán 2010-es beiktatási beszédéből

Egy dologban igaza volt Orbánnak: az elmúlt 16 év tényleg minden volt, csak nem babazsúr.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Nem csak a Kossuth téren van parádé, Putyin Moszkvában csapott nagy hepajt

Mondjuk ő a II. világháborús győzelem alkalmából.

Bódog Bálint
külföld

Száz kiló robbanóanyaggal ért partot egy ukrán drón a görög üdülőszigeten

A halászok, nem tudták, mi az, úgyhogy simán elvontatták egy kikötőbe.

Kolozsi Ádám
külföld

Magyar Péter a százezres tömegnek a Kossuth téren: Nélkületek nem szeretnénk és nem is fogunk kormányozni

Magyarország miniszterelnöke szerint nincs jobb, nincs bal, csak magyar, és minden magyart képviselni fognak.

Gazda Albert
POLITIKA

Putyin a NATO-t bírálta a visszafogottabb győzelem napi parádén

A biztonsági okok miatt korlátozott formában megtartott katonai felvonuláson az orosz elnök „agresszív erőnek” nevezte Ukrajnát.

Benics Márk
külföld

Bent a Fideszt szembesítette a bűneivel Magyar, kint buli volt a Kossuth téren

Nagy nap ez a mai. Megalakul az új országgyűlés, megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a Parlament épületében és a Kossuth téren is beszédet mond. Kövesse velünk élőben!

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA