Csökken a benzin és a gázolaj piaci ára

Kedden folytatódik a csökkenő tendencia a hazai nagykereskedelmi piaci árakat illetően. A benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe - írja a holtankoljak.hu.

A piaci átlagár hétfőn, a 95-ös benzinnél 688 Ft/liter, a gázolaj 716 Ft/liter.

Az Orbán-kormány márciusban jelentette be, hogy a benzinre 595 forint/liter, a gázolajra pedig 615 forint/liter áron védett árat vezetnek be a Barátság kőolajvezeték leállása és az iráni háború okozta áremelkedések miatt. A MOL vezetőivel való tárgyalás után Magyar Péter azt írta, a hatósági árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartják az új kormány megalakulása után is.