Eltűnt gyerekekért vonultak fel mexikói anyák, a fociszurkolóknak is üzentek

Felvonulás Mexikóvárosban május 10-én Fotó: GERARDO MAGALLON/AFP

Több ezren vonultak fel Mexikóvárosban vasárnap az országot évtizedek óta sújtó erőszak és az elkövetők büntetlensége ellen tiltakozva. A demonstrációt olyan anyák vezették, akiknek gyerekét eltűnt személyként tartják számon.

Az anyák napjára időzített hagyományos megmozduláson az érintett anyák idén a futballszurkolókhoz intéztek felhívást, kiemelve az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezendő labdarúgó-világbajnokság kezdete előtt, hogy „nincs ok az ünneplésre, mert Mexikóban az anyák játsszák a legnehezebb mérkőzést: azt, amelyiket az igazságért vívják”.

„Mexikó, az eltűnések bajnoka”

- skandálták a tiltakozók, miközben végigvonultak Mexikóváros jól ismert Paseo de la Reforma sugárútján. Elhaladtak egy olyan körforgalom mellett is, amely körül a fémkordonok eltűnt személyek fényképeivel vannak teleragasztva.

Mexikóban több mint 130 ezer eltűnt személyt tartanak számon. Az eltűnések a drogkartellekkel való leszámolás 2006-os kezdete után váltak különösen gyakorivá. Sokszor rendőrök és kormányzati tisztségviselők is részesei a bűncselekményeknek, és az eltűnt gyerekeik után kutató anyák időnként maguk is gyilkosság áldozataivá válnak. Márciusban a mexikói hatóságok közölték: 40 ezer olyan eltűntet azonosítottak, akiről úgy tartják, még életben lehet. (Reuters via MTI)