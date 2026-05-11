Eltűnt gyerekekért vonultak fel mexikói anyák, a fociszurkolóknak is üzentek

külföld
Felvonulás Mexikóvárosban május 10-én
Fotó: GERARDO MAGALLON/AFP

Több ezren vonultak fel Mexikóvárosban vasárnap az országot évtizedek óta sújtó erőszak és az elkövetők büntetlensége ellen tiltakozva. A demonstrációt olyan anyák vezették, akiknek gyerekét eltűnt személyként tartják számon.

Az anyák napjára időzített hagyományos megmozduláson az érintett anyák idén a futballszurkolókhoz intéztek felhívást, kiemelve az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezendő labdarúgó-világbajnokság kezdete előtt, hogy „nincs ok az ünneplésre, mert Mexikóban az anyák játsszák a legnehezebb mérkőzést: azt, amelyiket az igazságért vívják”.

„Mexikó, az eltűnések bajnoka”

- skandálták a tiltakozók, miközben végigvonultak Mexikóváros jól ismert Paseo de la Reforma sugárútján. Elhaladtak egy olyan körforgalom mellett is, amely körül a fémkordonok eltűnt személyek fényképeivel vannak teleragasztva.

Mexikóban több mint 130 ezer eltűnt személyt tartanak számon. Az eltűnések a drogkartellekkel való leszámolás 2006-os kezdete után váltak különösen gyakorivá. Sokszor rendőrök és kormányzati tisztségviselők is részesei a bűncselekményeknek, és az eltűnt gyerekeik után kutató anyák időnként maguk is gyilkosság áldozataivá válnak. Márciusban a mexikói hatóságok közölték: 40 ezer olyan eltűntet azonosítottak, akiről úgy tartják, még életben lehet. (Reuters via MTI)

külföld eltűnt személyek vb 2026 Egyesült Államok Paseo de la Reforma drogkartellek drogkartell mexikóváros mexikó anyák napja labdarúgó világbajnokság büntetlenség kanada erőszak