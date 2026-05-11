ENSZ: Heteken belül súlyos humanitárius válságot okozhat, ha nem engedik át a Hormuzi-szoroson a műtrágyát szállító hajókat

Akár heteken belül súlyos humanitárius válságot idézhet elő a műtrágyaszállítmányok feltartóztatása a Hormuzi-szorosnál – figyelmeztetett hétfőn a műtrágyaszállítás újraindításán dolgozó ENSZ-munkacsoport vezetője.

Jorge Moreira da Silva az AFP francia hírügynökségnek adott interjújában hangsúlyozta: a műtrágyablokád akár további 45 millió embert sodorhat éhínség szélére. „A vetési időszak nem vár” – jelentette ki Moreira, kiemelve, hogy az év ezen szakasza néhány afrikai országban hamarosan véget ér. Úgy vélte, ha már naponta öt, műtrágyát szállító hajó átkelését engedélyeznék a szoroson, azzal sikerülne elejét venni a gazdákra váró nehézségeknek. Azt mondta:

„Ha nem foglalkozunk a bajok gyökereivel, majd foglalkozhatunk a humanitárius következményekkel.”

Fotó: ROBERTA CIUCCIO/AFP

Figyelmeztetett arra is, hogy még ha Irán azonnal meg is nyitná a szorost, a normális közlekedés helyreállítása 3-4 hónapot is igénybe venne. Jóllehet az élelmiszerárak még nem emelkedtek meredeken, Moreira felhívta a figyelmet, hogy a műtrágya beszerzési költségei már nőttek, ez pedig elkerülhetetlenül dráguláshoz vezet majd. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint a világ műtrágya-kereskedelmének mintegy 30 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson.

Miközben da Silva az afrikai országokat fenyegető humanitárius veszélyre hívta fel a figyelmet, az ENSZ főtitkára, António Guterres afrikai külügyminiszterek előtt Kenyában pont arról beszélt, hogy Afrikának nagyobb szerephez kellene jutnia az ENSZ-en belül. A szövetséget meg kell reformálni ennek érdekében. Történelmi igazságtalanságnak nevezte, hogy Afrika a világszervezet Biztonsági Tanácsában nem rendelkezik állandó tagsággal. (MTI)