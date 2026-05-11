Gyerekvédő civiltől a minisztériumi főosztályvezetőn és RTL-es exriporteren át az orvosi kamara főtitkáráig – összeállóban az államtitkári névsor

Hétfőn délelőtt a parlamenti bizottságokban meghallgatták a miniszterjelölteket, ezeken mi is ott voltunk, a lényeget ebben a cikkben foglaltuk össze. Voltak, akik magukkal hozták a leendő államtitkáraikat, mások később jelentik csak be őket. Néhány államtitkárról már az is kiderült, pontosan milyen területért lesz felelős.
A gazdasági és energetikai bizottsági meghallgatáson Kapitány István miniszterjelölt mellett Porcher Áron államtitkárjelölt foglalt helyet. Ő egyike azoknak a tiszásoknak, akik már 2024 óta gyakorolnak közhatalmat a fővárosi közgyűlésben (a frakció működéséről itt írtunk átfogó cikket), április 12-én pedig a négy éve a fővárosban egyetlen fideszesként győzni képes Dunai Mónikát verte a szavazatok 61,04 százalékkal. Képviselői bemutatkozása szerint közgazdász végzettségű, félig angol származású, budapesti családban nőtt fel, „majd befektetési szakemberként és CFA-minősítésű szakértőként dolgozott”.
A Gajdos László által vezetett Élő Környezetért Felelős Minisztérium államtitkára lesz Bögi Viktória, aki tiszás jelöltként 54 százalékot szerezve verte meg Fejér megye 3-as számú választókerületben a fideszes Tessely Zoltánt. Életrajza szerint „jogi pályája a közjegyzőség világában indult, majd kilenc éven át a közigazgatásban dolgozott, ahol gyámügyi és önkormányzati területen szerzett olyan tapasztalatokat, amelyek később ügyvédként is meghatározták a gondolkodását. Ma főként családjogi ügyekben képviseli a hozzá fordulókat.”
