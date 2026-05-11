Hegedűs, Orbán, Kapitány – megkezdődik a Magyar-kormány minisztereinek meghallgatása
Összesen tizennégy bizottság tart miniszterjelölt-meghallgató ülést hétfőn, mindössze két nappal az új parlament megalakulása és kevesebb, mint egy hónappal a parlamenti választások után. A tizennégyből hat már reggel nyolctól ülésezik, percről percre hírfolyamban követjük, milyen, az eddiginél konkrétabb egészségügyi terveket fogalmaz meg Hegedűs Zsolt, miről beszél az európai ügyek bizottságában Orbán Anita, milyen gazdaság- és energiapolitikát tervez Kapitány István.
gazdasági bizottság
Augusztus 31-ig be kell hozni az uniós forrásokat
Bizottsági meghallgatása után rövid sajtótájékoztatót tartott Kapitány István. Megerősítette, hogy az európai uniós források hazahozatalára augusztus 31-ig van határidő, halasztásra nincs lehetőség. A 10,4 milliárd euróból 6,9 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, a többi hitel. Az uniós illetékesekkel konstruktívan tudnak együttműködni, de a határidő így is szoros.
Ha a Fidesz nem hazudott volna reggel, délben és este, lehet, hogy nem itt ülne, hanem operálna - mondta Hegedűs, még mindig Takácsnak.
A WHO-ból nem lépünk ki. A szakértői bizottságból sokan nem álltak még elő, de most majd fognak. Az első 100 napban jön a többi között a szolgálati jogviszonyról szóló törvény felülvizsgálata, és a kamara jogkörének visszaadása.
A Magyar Orvosi Kamara jogainak elvétele vérlázító volt, ez három nap alatt zajlott le, az egész hazugságra alapult. Ő volt akkor az Etikai Bizottság elnöke, pontosan tudja, hogy mi volt. A MOK visszakapja a kötelező kamarai tagságot és az etikai ügyrendet is, csak kicsit máshogy: orvosetikai bírósági testületet állítanak fel, a súlyos ügyek miatt. Ez egy év alatt állhat fel. Angol minta ez is, az igazságügyi miniszterrel közösen dolgoznak majd ezen.
Megígérte, hogy eltörlik a törvényből a béreknél a 20 százalékos eltérés lehetőségét, mert az szerinte egyáltalán nem volt hatékony, hiába magyarázták annak idején Takácsnak.
A magán- és állami viszonyát átvizsgálják - mondja még egyszer, de most hozzáteszi, nem ő egy személyben dönt. Ő csapatjátékos. Azt ígérte, rend lesz a kórházakban, megalakítják a Semmelweis rendet, jelezni kell, ha valahol nincs szappan vagy fertőtlenítő. A protokollokat is felülvizsgálják. A kormány anyagára a MOK szakértőjeként hiába adott le egy 19 oldalas javaslatcsomagot, azt nem vették figyelembe.
Sok üzenetet kap arról, hogy ha tényleg ilyen lesz az egészségügy, amiről beszél, visszajönnek orvosok, szakdolgozók.
Hegedűs Takácsnak: Ön az egészségügy Menczer Tamása!
Takács kérdésére, hogy miért nem volt vita, a színvonalról beszél. Takács olyan sértő megjegyzéseket tett, hogy nem lehetett volna várni, hogy Hegedűs elmenjen bármilyen vitaműsorába. Méltatlanná vált az etikai és szakmai magatartása miatt, hogy leüljenek tárgyalni - mondja Hegedűs. Nem egy nevetős emojit sem tett Takács Facebookjára, miközben az államtitkár vállalhatatlan mondatokat mondott.
A honnan lesz az 500 milliárdra azzal kezdi, hogy 12,3 milliárdot kidobott a kormány a hamis Tisza-adó program reklámozására, és Takács terjesztette is a hazugságot. Ő az egyik legjobb térd és csípőspecialista az országban, de most az áruló írástudók miatt ül itt. Takács elárulta a hivatásrendet, aminek a tagja volt. Ön az egészségügy Menczer Tamása! Sem ő, sem Németh Balázs nem vette észre, hogy milyen népszavazás volt, nem érti, hogy milyen kígyózó mozdulatokkal sikerült beülnie a parlamentbe.
Majd elmondja, honnan lesz pénz: uniós pénzekből és a vagyonvisszaszerzési hivatal révén. „Úgy csökkennek a várólistá, hogy én értek hozzá, mert térd- és csípőspecialista vagyok.” Majd sorolja, ő tudja, hogy kell motiválni az orvosokat.
Ő dolgozott magánegészségügyben is, mert amikor hazajött, szép önéltrajza volt, de csak a magánegészségügy ajánlott fel neki teljes állást. Az államiban önkéntesként látták volna szívesen, arra hivatkozva, hogy nem nagy embert akarnak, hanem kezdőket, hogy a hálapénzes rendszerbe senki ne zavarjon be.
Hosszan beszél arról, hogy nagyon szabályozottan be lehet vonni a magánegészségügyet az államiba, szerinte sok jó dolgot meg lehet onnan tanulni. Angliából a szemléletet és a jó gyakorlatokat hozza haza, például, hogy nem félnek kimondani, hogy elnézést, hibáztak. Más szemlélet lesz. Ki lesz írva, hogy a vélemény fontos, a zárójelentésen lesz egy kód, aminek a segítségével lehet visszajelzést adni, és az kint lesz a neten.
A szuperkórház elnevezését nem szereti, a Fidesz amortizálta is a kifejezést, és felhozza azt is, hogy a budai centrumkórházra úgy égettek el közpénzt, hogy nem lett belőle semmi, és Kocsis Máté felesége is ott dolgozott. Arról beszélt, ez is a Fidesz-kormány dilettantizmusát mutatja.
A kiemelt centrumkórházak a négy klinikára épülnek majd. Az európai 7-8 irányítási régiót tartják szem előtt. A székesfehérvári, miskolci és győri kórházat fejlesztik még. Itt hangsúlyozta, ez nem a kormányprogram, hanem az ő elképzelése.
Ismerkedjünk a képviselőkkel: a gazdasági bizottság
Egyelőre így, később Szijjártó Péter is tag lesz, de az ő tagsága átmenetileg összeférhetetlen, mivel most még miniszter, papíron Magyar Péter irányítása alatt. Az új kormány megalakulása után ő lesz a testület tizenhetedik tagja.
Tanács: Fontos, hogy az államigazgatásban legyen egy biztonságosan használható mesterséges intelligencia
Az állami digitalizációt ott kell elkezdeni, ahol a legnagyobb az iratszám, például az ingatlannyilvántartásban, ennek a fejlesztése az egyik első feladata lesz – mondta a bizottság tagjainak kérdésére Tanács Zoltán.
A Telex tudósítása szerint az automatizáció egyik fő elemének az MI-t és az MI-ügynököket tartja, szerinte jelenleg ipari forradalom zajlik miattuk. Sok területen segít majd az automatizáció, meg fog változni, hogy és mit fognak dolgozni az emberek. Az előző kormány MI-stratégiájáról azt mondta, hogy ami jó, azt megtartja, ami hiányzik, azt kiegészítik.
Szerinte fontos, hogy legyen egy olcsó, államigazgatásban biztonságosan használható MI, hogy az ügyintézők ne suttyomban, saját felhasználós ChatGPT-be töltsék fel a hivatalos iratokat.
Kiemelt területnek nevezte a kiberbiztonságot, különösen a külügy korábbi hekkertámadásai után, és fontosnak tartja az önkormányzatok számára használható egységes digitális rendszerek kialakítását is. A DÁP-ot alapvetően sikeresnek nevezte, ugyanakkor technológiai és pénzügyi átvilágítást sürgetett. Az állami adatkezelésnél nem egyetlen központi rendszert támogatna, hanem biztonságosan együttműködő, egymással kommunikáló rendszereket, amik az állampolgárok mellett a közszolgák számára is könnyen használhatók.
A bizottsági ülésen szóba került Magyar Péter korábbi felszólítása is Sulyok Tamás lemondásáról. Tanács azt mondta, személyesen kellemetlennek érezte a konfrontációt, de szerinte ez eltörpül ahhoz képest, amit másoknak kellett elszenvedniük korábban.
A bizottság az ülés végén nyilt szavazással döntött Tanács Zoltán támogatásáról. Öten igennel szavaztak, a KDNP-s Máthé Zsuzsa nemmel szavazott, Lezsák Anna pedig tartózkodott, vagyis támogatják a kinevezését.
Az államnak nincs terve és lehetősége a Mol működését befolyásolni
A Mol nem egy állami vállalat, hanem egy nyitott részvénytársaság, az állami tulajdon nem meghatározó benne. Az államnak nem a szándéka, nem a terve, és lehetősége sincs arra, hogy a társaság működését befolyásolja, a tulajdonosnak van erre lehetőségük. A Mol jelentős regionális energiavállalat, jól működik, a Tisza-kormány célja, hogy ez továbbra is így maradjon. Már találkoztak a cég vezetőivel, szerinte jó lesz majd a munkakapcsolat.
A szívhangrendeletet társadalmi egyeztetés után felülvizsgálják
A szakmát megerőszakolta a politika, ez a véleménye a szívhangrendeletről - mondja Hegedűs. Ő akkor volt a MOK Etikai Bizottság elnöke, mikor ezt bevezették. A szívhangrendelet, és minden olyan kérdésről, ami az élet végével kapcsolatos, például az eutanázia is, széleskörű társadalmi egyeztetés kell. A Fidesz rendelettel, semmilyen társadalmi érzékenyítéssel hozott súlyos döntést, amivel nem oldották meg a problémát. Az abortusz nem csökkent, az empatikus, etikus magatartást, amit az orvosoknak fel kell mutatni - mondja Hegedűs.
Azt ígérte, a szívhangrendeletet előveszik, és társadalmi egyeztetés után felülvizsgálják. Nem tudja, hogy mi lesz még a vége. A szakma nélkül nem lehet ilyen súlyos etikai döntést hozni.
Olajbeszerzés: nem volt sikeres megoldás, ami eddig történt
Az egészen biztos, hogy nem volt sikeres megoldás, hogy 65 százalékról 90 százalékra ment az orosz olaj aránya 2022 és 2025 között. Ez nem azt jelenti, hogy Magyarország a több lábon állást erőltette volna. A diverzifikált, több lábon álló lehetőségeket használni kell. Nagyon fontos látni, hogy Magyarország sok országhoz képest előnyös helyzetben van, mert sok országnak nincs két kőolajvezetéke, ami ellensúlyozza, hogy nincs tengeri kikötőnk. Ha az Adria vezeték folyamatosan használva lett volna, az jól jött volna, amikor a Barátság leállt.
"Nem szeretnénk leválni semmiről, hanem szeretnénk opciókat, lehetőségeket kapni. Ebben az üzletben dolgoztam, higgyék el, az opcionalitás nagy előny" - reagált arra, hogy a leendő Tisza-kormány tervez-e leválni az orosz olajról.
A tiszás Juhász Áron alákérdezett: Hegedűs milyen jó gyakorlatokat hoz majd Angliából, ahol dolgozott?
Horváth László - eddigi drogügyi biztos - arra kérdez rá, hogy hol hoznak létre szuperkórházakat a régiókban, és új beruházások lesznek, vagy az infrastruktúrát fejlesztik? Mi lesz a kisebb kórházakkal?
A tiszás Gurzó Mária arra kérdez rá, mi lesz a Magyar Orvosi Kamarának, illetve egy újabb alákérdés, hogy Hegedűs volt korábban a MOK etikai bizottságának a vezetője, ebből milyen tapasztalatokat tud beépíteni.
A mi hazánkos képviselő - aki nem a bizottság tagja - arról beszél, örülnek, hogy lesz önálló minisztérium, majd rengeteg kérdést tesz fel, túlment a 4 perces kereten, az utolsó kérdése az volt, hogy a WHO-ból tervezik-e a kilépést.
A tiszás Jójárt Erika arra kérdez rá, hogy az első 100 napban milyen jogszabálymódosításokat tervez. Latorczai Csaba korábbi államtitkár is szót kap, aki azt mondja, egyetért a diagnózisban, és hogy más, korábbi miniszterektől is hallott hasonló elemeket. Ő ezért konkrétumokat akar hallani, milyen szűrőprogramokat, hogy lesz megerősítve az alapellátás, telemedicinálnál milyen konkrét intézkedések lesznek? Mi lesz a teljesítményvolumen korláttal? Az is kérdés, hogy támogatja-e a szabad szülészorvos választást, és ha igen, más, hasonló bizalmi szakmáknál is lehet ilyen? Ha bevezetik, hogyan szabályozzák a munkaidőt? És így tovább. Ő is túllépte a keretét, a bizottsági elnök hiába szólt rá kétszer, folytatja.
A tiszás Simon Zsuzsanna a Boston Consulting tanulmányára kérdez rá, ami intézménybezárásokat hozott volna, és több éve rendelte meg az Orbán-kormány. Simon azt kérdezi, felhasználják-e a tanulmányt. A kérdéskörnek vége.
Amikor konkrétan tudják, hogy milyen helyzetben vannak, átnéztek minden szerződést, "akkor tudunk állítást tenni a különadókról". Szerinte most nem látnak tisztán ahhoz, hogy erről konkrét állításokat tegyenek.
Kapitány az árszabályozásokról: Felül kell vizsgálni ezeket, de még nincs itt az ideje
Egy gazdaság akkor működik jól, ha minél kevesebb a beavatkozás, amennyire lehet, hagyjuk, hogy a piac logikája diktáljon. Lehet olyan időszak, amikor szükség van állami beavatkozásra, azt akkor végre lehet hajtani hatékonyan, de ezt nem szabad állandósítani, mert az káros.
A magyar kereskedelem nem fejlődik a lakossági fogyasztás, a kereskedelmi beruházások révén annyira, mint a közép-európai országoké. Azért, mert a cégek nem csináltak beruházásokat, mert bizonytalannak ítélték a működési környezetet. Valóban volt az állami beavatkozásnak inflációcsökkentő hatása, de ezen az áron.
Amikor eljön az ideje, felül kell vizsgálni ezeket a most hatályban lévő intézkedéseket, de még nem most jött el ennek az ideje.