Hegedűs, Orbán, Kapitány – megkezdődik a Magyar-kormány minisztereinek meghallgatása

Takács kérdésére, hogy miért nem volt vita, a színvonalról beszél. Takács olyan sértő megjegyzéseket tett, hogy nem lehetett volna várni, hogy Hegedűs elmenjen bármilyen vitaműsorába. Méltatlanná vált az etikai és szakmai magatartása miatt, hogy leüljenek tárgyalni - mondja Hegedűs. Nem egy nevetős emojit sem tett Takács Facebookjára, miközben az államtitkár vállalhatatlan mondatokat mondott.

A honnan lesz az 500 milliárdra azzal kezdi, hogy 12,3 milliárdot kidobott a kormány a hamis Tisza-adó program reklámozására, és Takács terjesztette is a hazugságot. Ő az egyik legjobb térd és csípőspecialista az országban, de most az áruló írástudók miatt ül itt. Takács elárulta a hivatásrendet, aminek a tagja volt. Ön az egészségügy Menczer Tamása! Sem ő, sem Németh Balázs nem vette észre, hogy milyen népszavazás volt, nem érti, hogy milyen kígyózó mozdulatokkal sikerült beülnie a parlamentbe.

Majd elmondja, honnan lesz pénz: uniós pénzekből és a vagyonvisszaszerzési hivatal révén. „Úgy csökkennek a várólistá, hogy én értek hozzá, mert térd- és csípőspecialista vagyok.” Majd sorolja, ő tudja, hogy kell motiválni az orvosokat.

Ő dolgozott magánegészségügyben is, mert amikor hazajött, szép önéltrajza volt, de csak a magánegészségügy ajánlott fel neki teljes állást. Az államiban önkéntesként látták volna szívesen, arra hivatkozva, hogy nem nagy embert akarnak, hanem kezdőket, hogy a hálapénzes rendszerbe senki ne zavarjon be.

Hosszan beszél arról, hogy nagyon szabályozottan be lehet vonni a magánegészségügyet az államiba, szerinte sok jó dolgot meg lehet onnan tanulni. Angliából a szemléletet és a jó gyakorlatokat hozza haza, például, hogy nem félnek kimondani, hogy elnézést, hibáztak. Más szemlélet lesz. Ki lesz írva, hogy a vélemény fontos, a zárójelentésen lesz egy kód, aminek a segítségével lehet visszajelzést adni, és az kint lesz a neten.

A szuperkórház elnevezését nem szereti, a Fidesz amortizálta is a kifejezést, és felhozza azt is, hogy a budai centrumkórházra úgy égettek el közpénzt, hogy nem lett belőle semmi, és Kocsis Máté felesége is ott dolgozott. Arról beszélt, ez is a Fidesz-kormány dilettantizmusát mutatja.

A kiemelt centrumkórházak a négy klinikára épülnek majd. Az európai 7-8 irányítási régiót tartják szem előtt. A székesfehérvári, miskolci és győri kórházat fejlesztik még. Itt hangsúlyozta, ez nem a kormányprogram, hanem az ő elképzelése.