Jobbközép kormány alakulhat Dániában

Troels Lund Poulsen, a jobbközép Venstre vezetője hétfőn megkezdte a kormányalakítási tárgyalásokat Dániában, miután a király pénteken neki adta meg a megbízást. Bár a márciusi választásokat az eddigi miniszterelnök, Mette Frederiksen pártja, a szociáldemokraták nyerték, az eredmény valójában patthelyzetet jelentett, mivel egyik nagy blokknak sincs többsége, ezért Frederiksen egy centrista koalíciót próbált összerakni. (Erről itt írtunk bővebben.)

Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP

A tárgyalásoknak azonban a királycsinálóvá lett volt külügyminiszter, Lars Løkke Rasmussen vetett véget, aki kihasználta, hogy blokkfüggetlen pártja, a Moderaterne nélkül képtelenség kormányt alakítani, és kiszállt a tárgyalásokból, így a király Troels Lund Poulsennek adta meg a lehetőséget egy jobbközép koalíció összeállítására.

Poulsen hivatalosan az összes parlamenti pártot meghívta a tárgyalásokra, ezért Frederiksen is részt vett a hétfői egyeztetésen, de újságírói kérdésre azt válaszolta: „Amennyire én tudom, a Venstre egy jobboldali kormányra törekszik”. A Venstre vezetőjének tizennégy napja van a kormányalakításra, és elemzők szerint nincs kizárva, hogy ő sem fog sikerrel járni, ez esetben újra Frederiksen próbálkozhat. (via Fyens, The Guardian)