Kallas bírálta Putyin „cinikus” tűzszüneti felhívásait, és elutasította Schröder ukrajnai közvetítői szerepét

Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas elutasítóan reagált Vlagyimir Putyin „nagyon cinikus” tűzszüneti felhívásaira, mondván, azok „a parádéja védelmét szolgálják, miközben valójában továbbra is civileket támadnak Ukrajnában”.

Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas via AFP

Az észt politikus emellett elutasította Putyin arra vonatkozó ötletét is, hogy Gerhard Schröder közvetítő szerepet kapjon Ukrajna ügyében. Az orosz elnök a hétvégén ugyanis azt javasolta, hogy Schröder – aki 1998 és 2005 között volt német kancellár – képviselhetné az európai országokat a béketárgyalásokon. Schröder korábban orosz állami tulajdonú energetikai vállalatoknál töltött be pozíciókat.

„Ha megadnánk Oroszországnak a jogot, hogy a mi nevünkben jelölje ki a tárgyalót, az nem lenne túl bölcs dolog. Másodszor pedig, Gerhard Schröder magas szintű lobbistája volt orosz állami tulajdonú vállalatoknak, ezért egyértelmű, miért akarja Putyin, hogy ő legyen az illető: így gyakorlatilag mindkét oldalon ő ülne az asztalnál”

– reagált Kallas, akit arról is megkérdeztek, milyen feltételek mellett fogadhatná el az EU, hogy közvetlen tárgyalásokat kezdjen Putyinnal. Szerinte Moszkvának engedményeket kellene tennie, és példaként az orosz csapatok moldovai kivonását említette, mint egy lehetséges lépést, amely nagyobb európai részvételhez vezethetne:

„Az európai biztonság problémája az, hogy Oroszország folyamatosan támadja a szomszédait. Ehhez pedig az orosz fél részéről is szükség van engedményekre. Múlt héten Moldovában jártam, ahol például orosz csapatok állomásoznak. Az egyik feltétel lehetne a régió biztonsága és stabilitása érdekében, hogy kivonják onnan a csapataikat”

– mondta az EU külügyi főképviselője, aki arra is figyelmeztetett, hogy Oroszország szélesebb körű befolyásszerző műveleteket folytat Európában: „Egyértelmű, hogy az ellenfeleink nem alszanak; világosan látszik, hogy növelni akarják a befolyásukat Európában. Sajnos ezt már látjuk a sportvilág szervezeteiben is, ahol az oroszokat úgy engedik versenyezni, mintha semmi sem történt volna. És erről viták zajlanak. Láttuk ezt a Velencei Biennálé esetében is, ahol úgy vannak jelen, mintha semmi sem történt volna. Szóval egyértelmű, hogy folyamatosan dolgoznak ezen, és nekünk is ébernek kell maradnunk.” (via Politico, The Guardian)