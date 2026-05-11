Két hantavírus-fertőzött utast is találtak az óceánjáróról evakuáltak között

Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus-tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerifénél kikötött Hondius óceánjáróról – jelentették be hétfőn francia és amerikai egészségügyi hatóságok.

Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter azt mondta, a francia nő egészségi állapota az éjszaka folyamán romlott a kórházban. Vasárnap öt francia utast szállítottak Teneriféről Párizsba, ahol karanténba kerültek. Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus-teszt, de semmilyen tünetet nem mutat, egy másik utasnál pedig enyhe tünetek jelentkeztek. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omahába szállítják, ahol hétfői megérkezésük után mindannyian karanténba kerülnek. Az ausztrál kormány hétfőn bejelentette, hogy a Hondius utasai közül négy ausztráliai, egy tenerifei és egy új-zélandi lakost szállítanak haza.

A Hondius fedélzetéről a mintegy húsz országból származó utasok teljes védőöltözetben és légzőmaszkkal szálltak partra, majd a közeli repülőtérről katonai és kormánygépekkel indították őket haza. A holland zászló alatt közlekedő óceánjáró személyzetének egy része, valamint egy egészségügyi csoport a hajón marad, ami Rotterdamba indul tovább, ahol majd fertőtlenítik.

Mentőhajó közeledik a Hondius felé Praia partjainál. Fotó: -/AFP

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát. A WHO 42 napos karantént javasolt minden utas számára. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója megismételte, hogy a lakosságnak nem kell aggódnia a járvány miatt.

„Ez nem egy újabb COVID. És a lakosságra leselkedő kockázat csekély. Tehát nem kell félniük, és nem kell pánikba esniük”

– mondta.

Az Atlanti-óceánon közlekedő MV Hondius nevű óceánjáró április 1-jén indult az argentin Ushuaia városából. Május elején kiderült, hogy három ember meghalt a hajón hantavírus-járvány miatt, további három ember pedig megfertőződött. Utóbbiakat végül evakuálták a hajóról, hogy az egészséges utasok és személyzet is szabadulhasson. A jelentések szerint kezdetben körülbelül 150 ember volt a hajón, de április 24-én több tucatnyian leszálltak a Szent Ilona-szigeten. Utóbbiakat most próbálják felkutatni.

A hantavírus-fertőzés általában környezeti expozícióhoz köthető, a megbetegedés fertőzött rágcsálók vizeletével vagy ürülékével való érintkezés után alakulhat ki, de ritka esetekben emberről emberre is terjedhet, súlyos légúti megbetegedéseket okozva. Nincs rá specifikus kezelés vagy gyógymód, de a korai orvosi ellátás növelheti a túlélés esélyét. (via MTI)