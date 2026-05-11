Korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt országgyűlési képviselőt

A Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn kutatást és lefoglalást tartott egy volt országgyűlési képviselő lakóhelyén, majd a fiktív foglalkoztatás miatt indult nyomozásban gyanúsítottként hallgatta ki a volt képviselőt.

A hatóság közleménye szerint 2014. május 6-a és 2026. május 9-e között országgyűlési képviselő az Országgyűlésről szóló törvény alapján jogosult volt arra, hogy választókerületi munkáját az Országgyűlés Hivatala által fizetett munkatársak segítsék. A megalapozott gyanú szerint ezt kihasználva megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel abban, hogy annak hozzátartozóját egy országgyűlési frakció érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa személyi titkáraként. A megállapodás része volt az is, hogy a kifizetendő munkabérből visszaosztanak a politikusnak.

A 2024. szeptember 12-én megtévesztéssel megkötött, valótlan tartalmú munkaszerződés felhasználásával az Országgyűlés Hivatalát összesen 14 301 250 forint kár érte. A tényleges munkát nem végző személy, a neki jogellenesen biztosított munkabér nagy részét rokonának adta, aki abból a foglalkoztatás hosszabb időn át történő alaptalan fenntartásáért többszázezer forintos ellenszolgáltatást nyújtott a volt képviselőnek. A fiktív munkaviszony 2026. április 22-én azonnali hatállyal megszűnt.

A bűncselekmény a közlemény szerint hivatali helyzettel visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, valamint, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalásnak és hamis magánokirat felhasználásának minősül.

Az ügyészség elrendelte a volt országgyűlési képviselő őrizetét, akit a fentieken túlmenően egy másik korrupciós bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsított. Az ügyben korábban két gyanúsítottat hallhattak ki, a polgármester bűnügyi felügyeletben van, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik.

Április 16-án, négy nappal a választások után őrizetbe vették, majd bűnügyi felügyelet alá, vagyis házi őrizetbe került Nagy Barnabás, Halásztelek fideszes polgármestere. Azzal gyanúsítják, hogy saját anyját, a ténylegesen semmilyen munkát nem végző, 70 éves nyugdíjast felvétette egy országgyűlési képviselő alkalmazottjának az Országgyűlési Hivatalba.

