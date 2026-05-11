Lemondott a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora is az ÁSZ jelentése után

„A megjelent hírekre reagálva, valamint az egyetem hosszútávú érdekeit szem előtt tartva Prof. Dr. Kucsera Tamás Gergely rektor a mai nappal benyújtotta lemondását. Döntésével biztosítani kívánja, hogy az intézmény közössége mentesüljön a vitáktól, és továbbra is zavartalanul a szakmai munkára fókuszálhasson”

– írja közleményében a Budapesti Metropolitan Egyetem.

Az Állami Számvevőszék ugyanis néhány nappal ezelőtt tette közzé a jelentését a Budapesti Metropolitan Egyetem 2022-2024-es gazdálkodásának vizsgálatáról, amely után az ellenőrzés során a feltárt tények alapján az ÁSZ feljelentést tett a nyomozó hatóságnál. Nem sokkal a bejelentés után lemondott a METU elnök-vezérigazgatója, Dr. Czene Gréta, aki korábban Matolcsy György kabinetfőnökeként dolgozott a jegybanknál.

Most pedig az egyetem rektora mondott pozíciójáról. A 444 úgy tudja, a rektori jogköröket és feladatokat általános szabályként az oktatási rektorhelyettes – Dr. Naárné Dr. habil. Tóth Zsuzsanna Éva –, akadályoztatása esetén pedig a nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettese – Dr. habil. Rada Péter – gyakorolja. A rektori tisztség betöltésre pedig nyilvános pályázatot fog kiírni az egyetem.



Az egyetem közleményében azt emelte ki, hogy a METU operatív és akadémiai vezetése megbízhatóan, strukturális problémák nélkül működik. Az ÁSZ jelentése szerint „a vizsgált időszakban a gazdálkodási kockázatok nem az egyetem operatív szintjén, hanem a korábbi, PADME tulajdonosi struktúrában jelentkezhettek. Az azonosított adminisztratív, közzétételi elmaradásokat pedig már az intézmény időközben maradéktalanul orvosolta”.