Lezsák Sándor egyszerűen csak elégette a mára feleslegessé vált parlamenti névjegykártyáit

Az új kormány megalakulásával a leköszönő országgyűlési képviselőknek is vissza kellett adniuk a mandátumukat. Így tett az MDF-esből lett fideszes, Lezsák Sándor is, aki a jelek szerint nem tartogatja a feleslegessé vált dolgokat, mint például a parlamenti névjegykártyákat. Az eltüntetésnek pedig egy nagyon egyszerű, viszont látványos formáját választotta, azt írva:

„Miután visszaadtam a mandátumot, elégettem a parlamenti névjegyeket. Kierkegaard úr egy gondolata visszhangzott bennem: »a jövő közelebb van a jelenhez, mint a múlt«.”

Lezsák, aki a Lakitelki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke is, a Bács-Kiskun 4-es számú választókörzetet vesztette el, ő a szavazatok 41,2 százalékát szerezte meg, tiszás ellenfele, Kovács Gyula viszont 50,7 százalékkal megnyerte a körzetet. Így Lezsák 32 év után először nem fog beülni a parlamentbe. A Tisza kétharmada után Lezsák megkongatta a vészharangokat, és levélben kért támogatást az alapítványának, mondván: a kétharmados ellenzéki győzelem miatt bizonytalanná vált a támogatott rendezvényeik helyzete. Néhány nappal később viszont már arról tájékoztatta a sajtót a bukott fideszes, hogy az idei működésre és programokra 4,84 milliárd forintos támogatást kaptak.