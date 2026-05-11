Linczényi magyarázata Hajós TV2-s múltjára és a saját újindexes múltjára: Csak úgy lehet hidakat építeni a buborékok között, ha átmegyünk másik médiumokba

„Két iskola van, tehát sokan kritizálják azokat, akik bementek ezekhez a médiumokhoz. Az egyik iskola azt mondja, hogy »ahol mondod«. Én egy másik iskolában hiszek: a »mit mondasz«”

– Linczényi Márk mondta mindezt az RTL-en nemrég újraélesztett Heti hetes május 10-i adásában, miután épp azt tárgyalták meg, hogy Vaszily Miklós, a TV2 elnök-vezérigazgatója megerősítette a 444-nek, hogy vége a Tényeknek, vagyis megszűnik a TV2 híradónak álcázott propagandaműsora. Vaszily Miklós nemcsak a TV2 elnök-vezérigazgatója, a tulajdonába tartozik pár éve a NER által bekebelezett Index is, aminek felületén humorizált műsorában az elmúlt években a fent idézett Linczényi Márk.

Linczényi, miután közölte, hogy szerinte „két iskola létezik” ebben a témában, a szintén a Heti hetesben ott ülő, és az elmúlt években a TV2-nél dolgozó Hajós Andrást hozta fel példaként:

„Tehát az, hogy az András bement a Nagy Duettbe zsűrizni, és ott minden adásban elrejtett egy kritikát, például a Tényekre azt mondta, hogy »nézd, hát nem énekelsz jól, nincs is jó hangod, ezek a tények. De hát tudjuk, hogy a tényekkel nem érdemes foglalkozni, mert nem az a valóság«. Ez szerintem egy sokkal erősebb mondat, mert ez kibeszél a buborékból. Én ebben az iskolában hiszek, hogy ne azt nézzük, hogy hol mondta.”

Ezen a ponton a műsorvezető, a Jólvanezígyből ismert Nagy Ádám megjegyezte, szerinte „ebben az iskolában egy csomóan hisznek, általában azok, akiknek közük volt ehhez”, amit Fancsikai Eszter is megerősített egy halk „igen”-nel. Úgyhogy Linczényi feltette a kérdést: „Jó, csak amúgy hogy beszélsz ki a buborékodból?” Majd azzal folytatta:

„Ha csak azok az emberek olvassák, akik amúgy is azt gondolják, akkor üvöltöd bele, és ekhózik vissza a falról. Csak úgy lehet hidakat építeni a buborékok között, hogy ha átmegyünk másik médiumokba, és ott arról beszélünk, és ott mondjuk el a véleményünket. Szerintem ez egy nagyon fontos különbség a két iskola között. Én ebben hiszek.”

Hogy miben és miként hisz Linczényi Márk, azt alábbiakban hang és mozgókép formájában is meg lehet tekinteni: