Magyar Péter a lájkok erejével mozdítaná el a köztársasági elnököt

POLITIKA

Megválasztása után két nappal Magyarország miniszterelnöke ekképpen fordult népéhez:

Nyomj egy lájkot!

Abban az esetben kell nyomnia a lájkot az istenadta népnek, amelyet amúgy tegez a miniszterelnök, ha

„szerinted is haladéktalanul távoznia kell Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Orbán Viktor bábjainak a hivatalukból”

Valójában a kétharmados többség le tudja szedni a köztársasági elnököt, legfeljebb nem olyan gyorsan, mintha az magától szedné a sátorfáját.

Miután a parlament alakuló ülésén Sulyok Tamásnak hirtelen eszébe jutott, hogy a jogállamot védeni kell, Magyar Péter egy nehezen felejthető monológban, szemtől szemben szólította fel távozásra.

POLITIKA belpolitika köztársasági elnök kétharmados többség parlament sulyok tamás magyar péter jogállam orbán viktor Magyarország miniszterelnöke
Kapcsolódó cikkek

Saját magának köszönheti Orbán, hogy villámgyorsan leszedhetők az emberei

Orbán Viktor próbálja azt sugallni, mintha kétharmaddal is nehéz lenne eltávolítani a hivatalából a köztársasági elnököt vagy a legfőbb ügyészt, de ez nem így van.

Windisch Judit
POLITIKA

Így nézte Sulyok Tamás, ahogy Magyar Péter a beszédében lemondásra szólította fel

Abszolút filmszínház a parlamenti ülésteremben.

Kovács Bendegúz, Herczeg Márk
parlament

Sulyok Tamás olyan beszédet mondott az alakuló ülésen, hogy Magyar Péter meg sem tapsolta

Miután bő két évig kiszolgálta Orbán kormányát szóval, tettel és hallgatással is, most többek között a jogbiztonság és jogállamiság fontosságáról, a Tisza párt történelmi felelősségéről beszélt.

Haász János
belföld