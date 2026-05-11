Magyar Péter bemutatta a kormányszóvivőket

A Tisza-kormány döntéseiről nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem kormányszóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire - írta ki Magyar Péter, majd bemutatta a három szóvivőt.
Az alábbiakat írta róluk:
Magyar Péter mindhármuknál kiemelte, hogy anyák,
és hogy „újságíróként tanulták meg, mit jelent kérdezni, figyelni, utánajárni és felelősen tájékoztatni.”
A miniszterelnök azt hangsúlyozza, hogy „a magyar embereknek jár az igazság”, és „a szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája.” Azt ígéri továbbá, hogy partneri viszonyra törekszik a sajtóval: „Amikor válaszolunk a kérdésekre, nem kegyet gyakorlunk, hanem kötelességünket teljesítjük. Mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogy mit, miért és hogyan tesz a kormányuk.”