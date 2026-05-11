Magyar Péter bemutatta a kormányszóvivőket

A Tisza-kormány döntéseiről nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem kormányszóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire - írta ki Magyar Péter, majd bemutatta a három szóvivőt.

Az alábbiakat írta róluk:

Szondi Vanda Mátészalkáról érkezett. Pályáját a Duna Televízióban kezdte, később az RTL Hírigazgatóságán dolgozott tizenkét évig. Ez idő alatt háromszor tiltották ki a Parlamentből, mert kérdezni mert.

Magyar Éva Nagykanizsáról indult. Újságírói pályáját a helyi televízióban kezdte, majd a Magyar Rádió győri szerkesztőségénél és az RTL-nél folytatta. Nyugat-magyarországi tudósítóként, később a Híradó politikai riportereként hosszú éveken át az emberek életét befolyásoló döntésekről tájékoztatott.

Köböl Anita Budapesten született, és közel két évtizede dolgozik műsorvezetőként. 2022 óta az ATV csapatában közéleti és aktuálpolitikai témákkal foglalkozott, munkáját 2024-ben a Szóvivők Média Díjával ismerték el.

Magyar Péter mindhármuknál kiemelte, hogy anyák,

és hogy „újságíróként tanulták meg, mit jelent kérdezni, figyelni, utánajárni és felelősen tájékoztatni.”

A miniszterelnök azt hangsúlyozza, hogy „a magyar embereknek jár az igazság”, és „a szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája.” Azt ígéri továbbá, hogy partneri viszonyra törekszik a sajtóval: „Amikor válaszolunk a kérdésekre, nem kegyet gyakorlunk, hanem kötelességünket teljesítjük. Mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogy mit, miért és hogyan tesz a kormányuk.”