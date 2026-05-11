Magyar Péter megmutatta, milyen belülről a Karmelita, „a gyűlöletpolitika, a megosztás és a lopás szimbóluma”

Hétfőn késő este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök a Karmelitából, ami megfogalmazása szerint, „a gyűlöletpolitika, a megosztás és a lopás szimbóluma”. A „tárlatvezetésre” elkísérte néhány minisztere is:

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,

Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

Pósfai Gábor belügyminiszter,

Orbán Anita külügyminiszter,

és Velkey György, a Tisza frakcióvezető-helyettese.

Azt egyébként a videó során többször is hangsúlyozta, hogy ők nem fognak beköltözni az épületbe.

A látogatásának két oka volt elmondása szerint: egyrészt eljutottak hozzá olyan információk, miszerint itt is zajlanak iratmegsemmisítések, másrészt olyanokról is tud, hogy a miniszterelnöki beiktatás után az ügyvezető miniszterek pénzügyi kötelezettségeket vállaltak. Azt a későbbiekben megjegyezte, sikerült néhány dokumentumot megmenteni már a darálástól, ezekből derülhetnek ki szerinte még érdekességek. Mindenesetre az ügyvezető miniszterek döntéseiről szerinte a hivatalban lévő miniszterelnököt tájékoztatni kellene, de ez nem történt meg Magyar szerint. Ezért is kért azonnali tájékoztatást a miniszterektől.

Magyar megmutatta a kormányülések helyszíneként szolgáló Tisza-termet, amire csak annyit mondott, hogy „az élet a legnagyobb rendező”, bement Orbán Viktor puritánnak szánt dolgozószobájába, lakrészébe is.

Szinyei-Merse Pál festményeket, Széchenyi Istvánról, Batthány Lajosról készült képeket talált a sok doboz mellett, de ott volt a Biblia is, amiben az volt aláhúzva: „Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a Felséges uralkodik, annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit.”

Egy új iratmegsemmisítőt itt is talált.

Sétája során a könyvtárszobában igazi könyvritkaságokat is talált, amelyek nagyon régiek, de majd a későbbiekben megnézi, mik is vannak a polcokon.

„A magyar politikai élet legfeleslegesebb és leghaszontalanabb volt politikusának”, vagyis Semjén Zsolt szobáját is felkereste, de a Magyarékat kísérő rendőr előbb a színházterembe vezette őket, ahol még egy orgona is található. Semjén Zsolt szobájába érve rögtön egy iratmegsemmisítőbe botlott Magyar, az íróasztala mellett a székely zászló és a magyar zászlót is ott volt.

Itt egyébként Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét nyilvános bocsánatkérésre szólította fel, a május 9-i beiktatáson történtek miatt, amikor is kivonultak a parlamenti ülésteremből a sükösdi SUGO Tamburazenekar bevonulásakor.